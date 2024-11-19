Чи безпечно приймати душ в контактних лінзах: ось що кажуть офтальмологи

Люди, які носять контактні лінзи, задаються питанням, чи безпечно приймати в них душ. Офтальмолог розповів, що може статись з очима, якщо не зняти лінзи перед прийомом душу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисні контактні лінзи та яких помилок потрібно уникати.

Чи можна приймати душ в лінзах

Офтальмолог Енні Нгуєн розповів, що навіть якщо ви доглядаєте за своїми контактними лінзами, то контакт з водою під час купання в басейні, може призвести до інфекції.

Шкідливі речовини можуть прилипнути до поверхні лінзи та викликати інфекцію, особливо якщо було пошкоджено поверхню рогівки.

Вода з душу, крана чи з басейну може містити шкідливі мікроорганізми, зокрема акантамебу. І будь-хто може заразитися очною інфекцією, коли ця забруднена вода потрапляє в очі, що може статися під час прийняття душу чи плавання.

"Ці мікроорганізми можуть прилипати до контактних лінз, і лінза може затримувати їх на рогівці, збільшуючи ризик інфікування", - пояснив Нгуєн.

Контактні лінзи також порушують природну слізну плівку, яка зазвичай допомагає захистити рогівку, роблячи око більш вразливим.

Якщо Acanthamoeba або інший шкідливий мікроорганізм потрапляє в око, це може викликати кератит. А це найпоширеніша інфекція очей, яка виникає внаслідок носіння контактних лінз. Це відбувається, коли рогівка інфікується.

У деяких випадках це може утворити рубці на рогівці, що вплине на зір.

Фактори, які шкодять очам

Доктор медичних наук та офтальмолог Амі Вадада розповіла, що є певні фактори, які можуть впливати на ризик пошкодження очей під час приймання душу:

тип контактів - м’які лінзи можуть мати більший ризик, оскільки вони можуть легше поглинати воду та затримувати мікроорганізми. Одноденні одноразові контактні лінзи можуть бути безпечнішими, ніж багатотижневі

тривалість носіння - ризик зростає, коли довго носите лінзи особливо в таких середовищах, як душ, де ви можете контактувати з мікроорганізмами

якість води - тип води має значення. Неочищена або погано оброблена вода підвищує ризик заразитися

Як безпечно носити лінзи

Загалом контактні лінзи вважаються безпечним і ефективним інструментом для корекції зору. Однак, щоб уникнути будь-яких проблем з очима, варто правильно доглядати за лінзами.

Варто уникати таких потенційно небезпечних звичок:

плавання або купання з лінзами

спати в контактних лінзах

очищення водопровідною водою

повторне використання миючого розчину

носіння старих або погано підібраних лінз

Також надзвичайно важливо мити руки перед тим, як брати лінзи. Ніколи не носіть контактні лінзи, якщо вони зберігалися протягом 30 днів або довше без повторної дезінфекції.

Крім того, якщо ви помітили будь-які потенційно тривожні симптоми, включаючи почервоніння, біль або розмитість зору - негайно зверніться до офтальмолога.