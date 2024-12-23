Всего 10 секунд. Названо упражнение, которое поможет уставшим глазам и улучшит кровообращение

Когда вы начинаете замечать признаки уставших глаз, существует простой прием, который может помочь расслабить глазные мышцы и уменьшить напряжение.

Какое именно упражнение надо сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror .

Какое упражнение поможет уставшим глазам

Неудивительно, что современная жизнь часто оставляет наши глаза уставшими и переутомленными.

К счастью, есть простой трюк, который может помочь вам в следующий раз, когда вы заметите, что ваши глаза ослабевают.

Этот метод занимает всего десять секунд, и, как говорят, он помогает расслабить напряженные глазные мышцы, уменьшить напряжение, вызванное длительным пребыванием на экране, и улучшить кровообращение вокруг глаз, способствуя лучшей доставке питательных веществ.

Энергично потрите ладони несколько секунд, чтобы создать тепло.

Закройте глаза и осторожно положите на них теплые ладони, не надавливая.

Задержитесь в этом положении на 10 секунд, сосредотачиваясь на тепле и темноте.

"Включение 10-секундной техники в ваш распорядок дня является простым, но мощным способом борьбы с напряжением глаз и поддержания долгосрочного здоровья зрения", - говорят эксперты.

"Сочетание этого с такими привычками, как правило 20-20-20, то есть делать 20-секундный перерыв, чтобы сосредоточиться на чем-то на расстоянии 20 сантиметров каждые 20 минут - и оставаться увлажненным может помочь уменьшить зависимость от очков и улучшить общий комфорт для глаз", - добавляют специалисты.

Отметим, что эти небольшие практические шаги не только экономят деньги на потенциальных методах лечения, но и улучшают качество вашей жизни, сохраняя острое зрение и бодрость глаз.