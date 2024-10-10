Якщо одного ранку ви прокидаєтеся з покритими скоринкою віями, протягом дня ваші очі не перестають свербіти або сльозитися, скоріше за все у вас кон’юнктивіт.

Про 5 способів лікування кон’юнктивіту, які прискорюють загоєння очей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Womans World.

Що таке кон'юнктивіт?

Кон’юнктивіт - це запалення кон’юнктиви, тонкої оболонки, яка вистилає передню частину очного яблука та внутрішню частину повік. Ця мембрана допомагає змащувати око, коли ви моргаєте, а також захищає око від мікробів і подразників.

Віруси, бактерії та подразники навколишнього середовища можуть спричинити набряк або запалення кон’юнктиви. Оскільки в очному яблуці розташована мережа кровоносних судин, це подразнення призводить до того, що біла частина ока стає рожевою або червоною.

Ви також можете відчувати такі симптоми, як:

Сльозяться очі

Сверблячка або печіння

Відчуття піску, наче щось застрягло в оці

Виділення з очей або кірки після сну

Незважаючи на те, що кон’юнктивіт неприємний, це поширений стан, який щороку вражає мільйони людей. І він майже завжди проходить сам по собі (хоча засоби для лікування кон’юнктивіту можуть допомогти вам почуватися краще ще швидше).

Як швидко вилікувати червоні очі в домашніх умовах?

1. Використовуйте штучну сльозу

Найкращий спосіб позбутися від алергічного кон’юнктивіту - усунути алерген. Але це не завжди можливо, особливо коли сезонна алергія набирає обертів. Коли подразники навколишнього середовища неминучі, рекомендуються штучні сльози для додаткового рівня захисту. Це спеціальні краплі з гілауроновою кислотою, які краще за все зберігати в холодильнику.

2. Очистіть свої вентилятори

Приділіть 10 хвилин, щоб протерти лопаті будь-яких стельових вентиляторів, коробкових вентиляторів або віконних кондиціонерів у вашому домі - це розумна стратегія лікування кон’юнктивіту.

Річ у тому, що ці пристрої можуть бути прихованим тригером алергічного кон’юнктивіту, оскільки леза мають тенденцію збирати пил, лупу та пилок, а потім поширювати їх у повітрі.

3. Спробуйте очні краплі для зняття свербіння

Проти алергічного кон’юнктивіту безрецептурні очні краплі дуже добре працюють. Вони можуть забезпечити ефективне полегшення, оскільки вони діють як антигістамінні препарати та стабілізатори тучних клітин.

Це означає, що вони не тільки пом’якшують симптоми алергії, викликані гістаміном, але й допомагають запобігти виробленню цих гістамінів тучними клітинами вашого тіла.

4. Холодний компрес

Вірусна інфекція має пройти, але тим часом ви можете заспокоїти набряк і запобігти подальшому подразненню, застосувавши холодний компрес.

Саме вони можуть допомогти полегшити симптоми. Рекомендується їх прикладати до очей чотири-п’ять разів на день на кілька хвилин за раз.

5. Гігієна ока

Якщо інфекційний кон’юнктивіт поширюється з одного ока на інше, це затягне час одужання.

Часто мийте руки водою з милом. Наскільки можливо, уникайте торкання або тертя очей. Не діліться рушниками, подушками, макіяжем або іншими предметами, які наближаються до очей. Регулярно дезінфікуйте поверхні, які сильно торкаються, наприклад стільниці та дверні ручки. Не носіть контактні лінзи або косметику під час кон’юнктивіту. У них можуть міститися віруси, бактерії та алергени. Якщо ви використовували косметику під час інфікування очей, викиньте її та замініть.