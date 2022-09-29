"Всім боляче": Тіна Кароль розповіла, чи буде співати російською

Чому Кароль відмовилася від російських пісень?

"В мене в репертуарі було багато російськомовних пісень, з початком війни я їх просто відклала, а це десяток хітів, й вони просто лежать на полиці, можливо, на довго", - сказала Кароль.

Співачка зізналася, що на початку повномасштабної війни "музика не писалась, музи не з’являлась, якщо хотілося писати, то про біль".

"Але мені не хотілось "віддавати" свій біль людям, і так всім боляче. Хотілося зробити мотиваційне, дати людям енергію, поштовх, стимул спротиву, стимул боротися", - каже артистка і додає, що саме так з'явилася її пісня "Вільні. Нескорені".

Також Кароль наголосила, що цінності та культура України сьогодні вже геть інші.

"Культура, суспільство, цінності змінились. Цінності стали більш зрозумілі, деякі з них більш зміцніли, деякі підкреслились червоним, що вплинуло на культуру сьогодні. Культура впливає на цінності й цінності впливають на культуру. Сьогодні це вже два невід’ємних поняття", - підкреслила зірка.

"Ми сьогодні не маємо права розслабити патріотичний градус - не треба казати, що патріотизм вже набрид, це не правда. Культурний пласт сьогодні може викристалізуватись в щось наше, окреме, особисте без впливу штампів Радянського Союзу і Росії", - резюмувала Тіна.

Де зараз Тіна Кароль?

Зауважимо, що зараз співачка знаходиться за океаном, адже готується до туру Америкою і Канадою, щоб "об’єднати усіх, хто ототожнює себе з Україною, усіх хто дотичний до нас на святі української музики".

"Це зустріч людей, в яких одні інтереси, одне серцебиття, яких об’єднує герб, прапор, гімн, українська пісня, слово, культура, наші цінності", - пояснила свою місію артистка.