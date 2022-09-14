ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тина Кароль поразила "непокоренным" образом: невероятные фото

Новина українською →
Украина, Среда 14 сентября 2022 14:26
Тина Кароль поразила "непокоренным" образом: невероятные фото Тина Кароль очаровала новыми фотографиями (фото: Ксения Каргина)
Автор: Дмитрий Войналович

Тина Кароль накануне выхода своего нового клипа на новую песню показала невероятной красоты фото.

Фотографиями певица поделилась в своем Instagram.

Детали фотосессии Тины Кароль

Как оказалось, данные снимки-промо-кадры из клипа на новую песню "Вільні. Нескорені", премьера которой состоится 16 сентября.

Здесь Кароль позирует в футуристических нарядах от всемирно известного украинского бренда Lever Couture, Dolce&Gabanna и custom made, разработанных специально для клипа.

"Новая песня Тины полна мощными месседжами победы. Образы в клипе воспроизведены в киберэстетике, они в то же время женственные и футуристические", - говорит стилист Ольга Ревуцкая.

"Наше время пришло! Мы свободны и непокоренные. Я ждала эту минуту долго, эта песня олицетворяет непобедимый дух нашей нации! Пусть песня станет лейтмотивом для освобождения наших территорий и людей. Время пришло строить новых себя, разрушать рабство в себе. Мы возрождены в борьбе!", - комментирует свою будущую премьеру сама певица.

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль в новой фотосессии (фото: instagram.com/tina_karol / Ксения Каргина / Алина Симоненко)

Кароль выглядит просто невероятно

Заметим, что певица в последнее время частенько радует поклонников яркими фото, на которых она выглядит потрясающе.

Так, недавно поп-звезда похвасталась на улицах Токио в кутюрной коллекции для журнала Vogue.

Полюбуйтесь тем, что из этого вышло:

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль поразила &quot;непокоренным&quot; образом: невероятные фото

Тина Кароль в фотосессии для Vogue (фото instagram.com/tina_karol)

Напомним, недавно Тина Кароль разозлила украинцев исполнением песни "Ой у лузі червона калина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Новости шоу-бизнеса
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь