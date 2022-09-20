Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою і старшим братом

Тіна Кароль нечасто ділиться сімейними фотографіями. Але коли вже показує такі знімки, то всі шанувальники поринають у захват. Так сталося і з новим фото співачки, на якому вона позує з мамою і старшим братом Станіславом.

Тіна Кароль з мамою і братом (фото: facebook.com/tina.karol)

Це фото співачка присвятила для своєї мами Світлани Андріївни. У ньому Тіна привітала її зі святом.

"З днем народження, мамо!" - написала зірка.

Шанувальники співачки, в свою чергу, дякують Світлані Андріївні за те, що виховала таку хорошу доньку.

Дякуємо за доньку, ми її любимо і поважаємо за те, що вона любить Україну!

Дякуєм за таку донечку

Дякуємо за ваших дітей і внука. Живіть щасливо в радості

Вітаємо! Дякуємо за талановиту доньку - патріотку своєї України! Миру і Божої благодаті!

Всього найкращого вам, дякую за те, що таку талановиту доньку подарувала для України. А брату можна було б брови пощіпати

Додамо, що нещодавно поп-зірка спустилася у метро, щоб дати концерт.

Під час виступу співачка познайомилась з хлопчиком Єгором, який став відомий всій країні своїм щоденником, який він вів під російськими обстрілами у зруйнованому Маріуполі.

Тіна Кароль з Єгором (фото: прес-служба співачки)

Також на концерті Кароль нацгвардієць запропонував одружитися своїй дівчині, яка також служить у Національній гвардії України. Пара познайомилась на фронті.

Освідчення на концерті Кароль (фото: прес-служба співачки)

"Нехай наші присвяти, нехай виступи, нехай наші промови у світі будуть таким символом м’якої сили, адже ми впливаємо на розуміння того, що ми нікому не віддамо нашу державу. Ніколи й нікому. Бо ми вільні, вільні душею, любимо свободу, любимо свою країну, любимо землю. Ми завжди шукаємо десь героїв, а вони серед нас", - сказала під час свого концерту Тіна.

Тіна Кароль виступила в метро (фото: прес-служба співачки)