"Всем больно": Тина Кароль рассказала, будет ли петь на русском

Почему Кароль отказалась от русских песен?

"У меня в репертуаре было много русскоязычных песен, с началом войны я их просто отложила, а это десяток хитов, и они просто лежат на полке, возможно, долго", - сказала Кароль.

Певица призналась, что в начале полномасштабной войны "музыка не писалась, муза не появлялась, если хотелось писать, то о боли".

"Но мне не хотелось "отдавать" свою боль людям, и так всем больно. Хотелось сделать мотивационное, дать людям энергию, толчок, стимул сопротивления, стимул бороться", - говорит артистка и добавляет, что именно так появилась ее песня "Вільні. Нескорені".

Также Кароль подчеркнула, что ценности и культура Украины сегодня уже совсем другие.

"Культура, общество, ценности изменились. Ценности стали более понятны, некоторые из них более окрепли, некоторые подчеркнулись красным, что повлияло на культуру сегодня. Культура влияет на ценности и ценности влияют на культуру. Сегодня это уже два неотъемлемых понятия", - подчеркнула звезда.

"Мы сегодня не имеем права расслабить патриотический градус – не надо говорить, что патриотизм уже надоел, это не правда. Культурный пласт сегодня может выкристаллизоваться во что-то наше, отдельное, личное без влияния штампов Советского Союза и России", – резюмировала Тина.

Где сейчас Тина Кароль?

Отметим, что сейчас певица находится за океаном, ведь готовится к туру по Америке и Канаде, чтобы "объединить всех, кто отождествляет себя с Украиной, всех, кто причастен к нам на празднике украинской музыки".

"Это встреча людей, у которых одни интересы, одно сердцебиение, которое объединяет герб, флаг, гимн, украинская песня, слово, культура, наши ценности", - пояснила свою миссию артистка.