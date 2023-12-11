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Не всі зможуть отримати: названо головну вимогу для встановлення майбутньої Windows 12

Що потрібно для встановлення нової версії Windows (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Наступне велике оновлення для Windows 11, відоме під назвою Hudson Valley, буде настільки широким, що воно вийде під маркою Windows 12.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин, оглядів та порад Windows Central.

Згідно з інформацією від Windows Central, Windows 12 очікується у другій половині 2024 року. RTM-версія, ймовірно, з'явиться у квітні, але остаточне завершення операційної системи очікується до серпня. Велике оновлення, аналогічне поточному для Windows 11, заплановано на вересень або жовтень 2024 року.

Вимоги

У Windows 12 основну увагу приділено технології штучного інтелекту (ШІ). Вона буде тісно інтегрована на всю операційну систему, вимагаючи нового апаратного забезпечення з використанням нейронних процесорів (NPU), призначених спеціально для прискорення завдань ШІ.

Однак проблема полягає в тому, що підтримка NPU доступна лише в останніх поколіннях процесорів Intel та AMD. Отже, на ПК із цими процесорами всі функції системи працюватимуть у повному обсязі, тоді як на комп'ютерах із звичайними процесорами без NPU функції ШІ можуть бути обмежені або зовсім недоступні.

Що ще відомо про Windows 12

За деякими чутками, Microsoft, можливо, розглядає варіант представлення Windows 12 не як окрему операційну систему, а як велике оновлення для Windows 11.

Такий підхід дозволить уникнути збільшення фрагментованості екосистеми Microsoft та забезпечить безпроблемний, безкоштовний та простий перехід для користувачів, що, ймовірно, приверне більше людей на нову платформу.

Відомо, що власники комп'ютерів дуже неохоче переходять на нову версію Windows, віддаючи перевагу користуватися старою. Але подача такої зміни в якості звичайного оновлення сприйматиметься інакше і залучить більше людей.

Нагадаємо, що з'явилися перші подробиці Windows 12.

Ми також писали, що Microsoft додала ChatGPT в незвичайне місце на Windows 11.

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