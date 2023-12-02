Зʼявилися перші подробиці про Windows 12

У Мережі продовжують з'являтися чутки про створення операційної системи Windows 12. Джерела стверджують, що всередині Microsoft активно ведеться робота над новою версією, яка буде глибоко інтегрована зі штучним інтелектом (ШІ).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фінансову газету Commercial Times , яка видається на Тайвані.

Лінь Байлі, голови Quanta, та Чена Цзюньшена, головного виконавчого директора Acer, зроблених на останній Тайванській виставці медичних технологій.

На додаток до цього, раніше цього року важливий представник Intel підтвердив, що очікується "оновлення Windows" у 2024 році, хоча конкретизувати, чи це вихід Windows 12 або оновлення функцій Windows 11, він не став.

Зазначається, що згадка ПК на базі штучного інтелекту в контексті Windows 12 має велике значення з огляду на те, що Microsoft нещодавно збільшила інтеграцію функцій штучного інтелекту у своїй операційній системі.

Можливо, будуть рекомендовані системи зі спеціалізованим обладнанням для прискорення роботи штучного інтелекту, і це може торкнутися технологічних гігантів, таких як AMD, Intel та Nvidia, а також їх партнерів по обладнанню. На заході AMD CES 2023 на початку цього року Microsoft також була представлена.

Однак малоймовірно, що таке обладнання відповідатиме мінімальним системним вимогам, оскільки більшості ПК не вистачає технологій AMD Ryzen AI і Intel NPU.

За чутками, Windows 12 може вийти влітку 2024 року і буде оптимізована для процесорів на архітектурі Arm.

Крім того, є інформація про те, що Microsoft працює над власними платформами Arm, а також додасть нові процесори Qualcomm Snapdragon X Elite у майбутні версії своїх ноутбуків та планшетів Surface.