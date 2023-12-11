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Не все смогут получить: названо главное требование для установки будущей Windows 12

Что нужно для установки новой версии Windows (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Следующее обновление для Windows 11, известное под названием Hudson Valley, будет настолько широким, что оно выйдет под маркой Windows 12.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей, обзоров и советов Windows Central.

Согласно информации от Windows Central, Windows 12 ожидается во второй половине 2024 года. Вероятно, RTM-версия появится в апреле, но окончательное завершение операционной системы ожидается к августу. Большое обновление, аналогичное текущему для Windows 11, запланировано на сентябрь или октябрь 2024 года.

Требования

В Windows 12 основное внимание уделено технологии искусственного интеллекта (ИИ). Она будет тесно интегрирована во всю операционную систему, требуя нового аппаратного обеспечения с использованием нейронных процессоров (NPU), предназначенных специально для ускорения задач ИИ.

Однако проблема заключается в том, что поддержка NPU доступна только в последних поколениях процессоров Intel и AMD. Следовательно, на ПК с этими процессорами все функции системы будут работать в полном объеме, в то время как на компьютерах с обычными процессорами без NPU функции ИИ могут быть ограничены или недоступны.

Что еще известно о Windows 12

По некоторым слухам, Microsoft, возможно, рассматривает вариант представления Windows 12 не как отдельную операционную систему, а как большое обновление для Windows 11.

Такой подход позволит избежать увеличения фрагментированности экосистемы Microsoft и обеспечит беспроблемный, бесплатный и простой переход для пользователей, что вероятно привлечет больше людей на новую платформу.

Известно, что владельцы компьютеров очень неохотно переходят на новую версию Windows, предпочитая пользоваться старой. Но подача такого изменения в качестве обычного обновления будет восприниматься иначе и привлечет больше людей.

Напомним, что появились первые подробности Windows 12.

Мы также писали, что Microsoft добавила ChatGPT в необычное место в Windows 11.

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