"Всі розуміють". Дмитро Кулеба розповів про свої заробітки: з чого живе екс-глава МЗС

За словами Кулеби, всі його прибутки "задекларовані й отримані у межах законодавства України".

"Я сам собі не визначав зарплатню. Багато їздив у відрядження, всі розуміють, що добові по Україні та за кордоном - це різні цифри", - розповів він.

Крім того, Дмитро отримує роялті від видавництва, яке випустило і продає його книгу "Війна за реальність". Також він "пообіцяв написати ще одну".

При цьому екс-міністр закордонних справ стверджує, що "в житті не доторкнувся до державного бюджету країни".

"Для мене це принципова позиція", - підкреслив він.

Зазначимо, що в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік Кулеба зазначив більше трьох мільйонів гривень доходів.

Зокрема, минулого року заробітна плата Кулеби як міністра становила 1 368 735 грн, роялті - 966 330 грн, прощення боргу (батько Іван Кулеба) - 1 млн грн.

Також він зазначив у декларації 884,2 тис. грн на банківських рахунках і 27 тис. євро готівкою.

Кохана Кулеби - українська бізнесвумен, співзасновниця видавництва #книголав Світлана Павелецька задекларувала минулого року майже вісім мільйонів гривень.

Дмитро Кулеба займав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року. У вересні 2024 року в рамках "перезавантаження уряду" його було звільнено.

Кулеба зазначив, що до його діяльності не було претензій, і відставка не пов’язана з невдачами у зовнішній політиці.

З'явилися чутки, що йому можуть запропонувати одну з ключових дипломатичних посад за кордоном, але офіційної інформації поки немає.