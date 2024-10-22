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"Всі розуміють". Дмитро Кулеба розповів про свої заробітки: з чого живе екс-глава МЗС

Дмитро Кулеба (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)
Автор: Катерина Собкова

Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, за які гроші живе сьогодні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю колишнього чиновника журналістці Раміні Есхакзай.

За словами Кулеби, всі його прибутки "задекларовані й отримані у межах законодавства України".

"Я сам собі не визначав зарплатню. Багато їздив у відрядження, всі розуміють, що добові по Україні та за кордоном - це різні цифри", - розповів він.

Крім того, Дмитро отримує роялті від видавництва, яке випустило і продає його книгу "Війна за реальність". Також він "пообіцяв написати ще одну".

При цьому екс-міністр закордонних справ стверджує, що "в житті не доторкнувся до державного бюджету країни".

"Для мене це принципова позиція", - підкреслив він.

Зазначимо, що в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік Кулеба зазначив більше трьох мільйонів гривень доходів.

Зокрема, минулого року заробітна плата Кулеби як міністра становила 1 368 735 грн, роялті - 966 330 грн, прощення боргу (батько Іван Кулеба) - 1 млн грн.

Також він зазначив у декларації 884,2 тис. грн на банківських рахунках і 27 тис. євро готівкою.

Кохана Кулеби - українська бізнесвумен, співзасновниця видавництва #книголав Світлана Павелецька задекларувала минулого року майже вісім мільйонів гривень.

 

Дмитро Кулеба займав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року. У вересні 2024 року в рамках "перезавантаження уряду" його було звільнено.

Кулеба зазначив, що до його діяльності не було претензій, і відставка не пов’язана з невдачами у зовнішній політиці.

З'явилися чутки, що йому можуть запропонувати одну з ключових дипломатичних посад за кордоном, але офіційної інформації поки немає.

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