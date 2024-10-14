Катерина Бужинська зізналася, скільки заробляє під час війни і на чому економить

Народна артистка України Катерина Бужинська відверто розказала, як змінилися її заробітки під час повномасштабної війни в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна .

Вона зазначила, що заробляти після 24 лютого 2022 року стала менше.

"Звичайно, вони змінилися і стали набагато меншими. Це очікувано, тому що війна, тому що люди економлять, тому що люди не розуміють, як жити завтра, ніж годувати дітей. Важко всім", - наголосила артистка.

Водночас співачка розповіла, на чому їй вдається заощадити в цей непростий час: "Завдяки, наприклад, українським брендам, мені та всім моїм дітям є що одягти. І ми вже на одязі можемо економити".

Проте на концертах та творчості народна артистка України економити не буде.

"На піснях економити не будеш, бо ми робимо аранжування у найкращих студіях, а там ціни не змінилися. Якщо ти купуєш хіт, там ціни не змінилися, а, може, стали й більше. Тому більшість заробітків моїх, особистих, йде на творчість ", - зазначила Бужинська.

Співачка Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)

Також артистка наголосила, що зі своїх заробітків може відкласти невелику суму на відпочинок із дітьми, але більшу частину вона вкладає у свою творчість.

"Я там можу трохи відкласти на відпочинок для сім'ї, але 80% йде на творчість, на розвиток, на нові пісні. Ось, наприклад, зараз. Палац Україна, оренда - навіть страшно сказати скільки! Апаратура, світло, балет, костюми, підготовка. Це космічно дорого", - розповіла Бужинська.

Зазначимо, що 20 жовтня Катерина Бужинська та Михайло Грицкан виступлять у Національному палаці мистецтв "Україна" з благодійним концертом "Воля".

Хто така Катерина Бужинська

Катерина Бужинська - українська співачка, лауреат численних пісенних конкурсів, зокрема Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, Заслужена артистка України (2003), Народна артистка України (2015).

У її репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, на івриті, болгарською мовами.

Катерина Бужинська одружена з бізнесменом із Болгарії Дімітаром Стойчевим. Для співачки цей шлюб став третім. У 2016 році у пари народилася двійня: хлопчик Дмитро та дівчинка Катерина. У артистки також є донька Олена від першого шлюбу.

Співачка з молодшими дітьми (фото: instagram.com/buzhynska)