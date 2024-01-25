Всі робили неправильно: експерт поділилась "секретним" способом заварювання чаю

Чай став для багатьох щоденним ритуалом. Як виявилось, для того, щоб приготувати ідеальний напій, потрібно додати ще один інгредієнт.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно додати під час заварювання чаю, щоб покращити його смак.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Daily star та Telegram-канал експерта з харчування Наталії Мазурик.
Доктор хімічних наук Мішель Франкл розкрила секрет приготування ідеального напою. Вона стверджує, що для цього необхідно додавати сіль у чашку чаю.
З наукового погляду це допомагає зменшити гіркоту.
Це пов’язано з тим, що ключовий елемент, тобто іон натрію, задіюється в хімічному механізмі, що викликає відчуття гіркого смаку. Достатньо маленької дрібки солі, вона нейтралізує в’язкість і гіркоту напою.
Також Мішель поділилась і іншими порадами:
Експертка з харчування Наталя Мазурик розповіла, що існують важливі правила, про які варто пам'ятати:
Для домашнього чаювання достатньо:
Експерт розповіла, що під час зберігання чаю потрібно дотримуватись простих правил:
Раніше ми повідомляли, чи можна пити чай при проблемах з тиском.
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