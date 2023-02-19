Які засоби допоможуть уникнути неприємного нальоту від чаю в чашках: просто і легко

Любителі чаю знають, що один із неприємних моментів при вживанні цього напою – наліт усередині чашки, який потім важко відмити у теплій воді. Але є способи, які не лише допоможуть прибрати цей наліт, а й уникнути його.

Які способи позбавлять вас неприємного нальоту в чайній чашці - читайте в матеріалі нижче.

Як уникнути нальоту в чашці

Чиста вода. Використовуйте для чаю бутильовану воду або чисту. У проточній воді міститься багато різних добавок, які у поєднанні з пігментами чаю дають наліт на чашці. А очищена вода не лише врятує чашки від нальоту, а й зробить смак напою значно кращим.

Лимон. Якщо в чай додати лимон, то це не тільки покращить смак напою, але й позбавить його пігментів, які сприяють появі нальоту.

Молоко. Така добавка також зменшує кількість пігменту, що дає наліт.

Своєчасне миття посуду. Багато людей люблять пити чай довго, і заварений напій осідає на чашках посуду. Коли чай остигає, пігмент стає більш концентрованим і осідає у вигляді неприємного нальоту.

Тому не варто розтягувати процес чаювання й мити посуд відразу після вживання гарячого чи теплого напою. Якщо помити посуд одразу не виходить, то хоча б вилийте залишки чаю з чашки.

Як позбутися чайного нальоту

Відмити чайний наліт звичайною теплою водою з губкою не так вже й легко. Звичайні засоби для миття посуду із цим завданням теж погано справляються. Але є й особливі засоби.

Лимон. Сік лимона та лимонна кислота допоможуть прибрати наліт буквально за кілька хвилин. Насипте 2 чайні ложки у чашку або влийте сік частини лимона. Розітріть по стінках чашки та залиште на п'ять хвилин. Потім мийте чашку в теплій воді, а губкою видаліть залишки.

Сода. Цей універсальний помічник на кухні легко відмиє наліт від чаю. Не варто натирати посуд чистою содою - так можна її подряпати. Розведіть трохи соди теплою водою та зробіть кашку. Потім нанесіть цю кашку на забруднені місця та потріть губкою. Сполосніть гарячою водою.

Зубна паста. Видалити старі та засохлі плями від чаю допоможе зубна паста. Нанесіть її на губку чи стару зубну щітку. Протріть забруднені місця, а потім промийте чашку теплою водою з будь-яким засобом для миття посуду.