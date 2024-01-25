Все делали неправильно: эксперт поделилась "секретным" способом заваривания чая

Чай стал для многих ежедневным обрядом. Как оказалось, для того чтобы приготовить идеальный напиток, нужно добавить еще один ингредиент.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно добавить во время заваривания чая, чтобы улучшить его вкус.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Daily star и Telegram-канал эксперта по питанию Наталии Мазурик.
Доктор химических наук Мишель Франкл раскрыла секрет приготовления идеального напитка. Она утверждает, что для этого нужно добавлять соль в чашку чая.
С научной точки зрения это помогает снизить горечь.
Это связано с тем, что ключевой элемент, то есть ион натрия, задействуется в химическом механизме, что вызывает чувство горького вкуса. Достаточно маленькой щепотки соли, она нейтрализует вязкость и горечь напитка.
Также Мишель поделилась и другими советами:
Эксперт по питанию Наталья Мазурик рассказала, что существуют важные правила, о которых стоит помнить:
Для домашнего чаепития достаточно:
Эксперт рассказала, что во время хранения чая нужно соблюдать простые правила:
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