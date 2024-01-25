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Все делали неправильно: эксперт поделилась "секретным" способом заваривания чая

Эксперт рассказала о секретном способе заваривания чая (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чай стал для многих ежедневным обрядом. Как оказалось, для того чтобы приготовить идеальный напиток, нужно добавить еще один ингредиент.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно добавить во время заваривания чая, чтобы улучшить его вкус.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Daily star и Telegram-канал эксперта по питанию Наталии Мазурик.

Секрет приготовления чая

Доктор химических наук Мишель Франкл раскрыла секрет приготовления идеального напитка. Она утверждает, что для этого нужно добавлять соль в чашку чая.

С научной точки зрения это помогает снизить горечь.

Это связано с тем, что ключевой элемент, то есть ион натрия, задействуется в химическом механизме, что вызывает чувство горького вкуса. Достаточно маленькой щепотки соли, она нейтрализует вязкость и горечь напитка.

Также Мишель поделилась и другими советами:

  • нужно подогревать чашки перед заваркой
  • не использовать один пакетик дважды
  • не ставить чай в микроволновку, так он заварится неправильно
  • если пьете чай с молоком, то сначала подогрейте его перед тем, как налить в чашку.

Как выбрать качественный чай

Эксперт по питанию Наталья Мазурик рассказала, что существуют важные правила, о которых стоит помнить:

  • листовой чай лучше - обращайте внимание, чтобы все листочки были одинакового размера и правильной формы, а в пакете не было корешков. Если вы приобретаете весовой чай, попробуйте развернуть один листик. Лучше не покупайте такой, что сразу крошится в руке
  • чай должен быть без добавлений и ароматизаторов - часто за ними производители пытаются замаскировать некачественное сырье
  • заварка поможет понять - если во время заваривания вы заметили мусор и корешки, поднимающиеся на поверхность воды, это некачественный чай. А вот наличие пленочки не всегда означает, что перед вами действительно вкусный продукт. Зеленый чай часто горчит, если он некачественный

Для домашнего чаепития достаточно:

  • 2 г для чашки 250 мл
  • 5 г для 3 чашек
  • 9 г для 6 чашек

Как хранить чай

Эксперт рассказала, что во время хранения чая нужно соблюдать простые правила:

  • выбирайте сухое место - чай хорошо впитывает окружающую влагу и так может потерять свой вкус и аромат
  • храните в прохладном месте - чем выше температура, тем быстрее чай будет окисляться
  • храните в закрытых герметичных емкостях - это сохранит от влаги и запахов
  • избегайте "соседства" с продуктами с сильными ароматами - чай хорошо впитывает все запахи

Ранее мы сообщали, можно ли пить чай при проблемах с давлением.

Читайте также, какие средства помогут избежать неприятного налета от чая в чашках.

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