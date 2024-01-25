Все делали неправильно: эксперт поделилась "секретным" способом заваривания чая

Секрет приготовления чая

Доктор химических наук Мишель Франкл раскрыла секрет приготовления идеального напитка. Она утверждает, что для этого нужно добавлять соль в чашку чая.

С научной точки зрения это помогает снизить горечь.

Это связано с тем, что ключевой элемент, то есть ион натрия, задействуется в химическом механизме, что вызывает чувство горького вкуса. Достаточно маленькой щепотки соли, она нейтрализует вязкость и горечь напитка.

Также Мишель поделилась и другими советами:

нужно подогревать чашки перед заваркой

не использовать один пакетик дважды

не ставить чай в микроволновку, так он заварится неправильно

если пьете чай с молоком, то сначала подогрейте его перед тем, как налить в чашку.

Как выбрать качественный чай

Эксперт по питанию Наталья Мазурик рассказала, что существуют важные правила, о которых стоит помнить:

листовой чай лучше - обращайте внимание, чтобы все листочки были одинакового размера и правильной формы, а в пакете не было корешков. Если вы приобретаете весовой чай, попробуйте развернуть один листик. Лучше не покупайте такой, что сразу крошится в руке

чай должен быть без добавлений и ароматизаторов - часто за ними производители пытаются замаскировать некачественное сырье

заварка поможет понять - если во время заваривания вы заметили мусор и корешки, поднимающиеся на поверхность воды, это некачественный чай. А вот наличие пленочки не всегда означает, что перед вами действительно вкусный продукт. Зеленый чай часто горчит, если он некачественный

Для домашнего чаепития достаточно:

2 г для чашки 250 мл

5 г для 3 чашек

9 г для 6 чашек

Как хранить чай

Эксперт рассказала, что во время хранения чая нужно соблюдать простые правила: