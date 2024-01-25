ua en ru
Чт, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Всі робили неправильно: експерт поділилась "секретним" способом заварювання чаю

Четвер 25 січня 2024 12:21
UA EN RU
Всі робили неправильно: експерт поділилась "секретним" способом заварювання чаю Експерт розповіла про секретний спосіб заварювання чаю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Мазурик

Чай став для багатьох щоденним ритуалом. Як виявилось, для того, щоб приготувати ідеальний напій, потрібно додати ще один інгредієнт.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно додати під час заварювання чаю, щоб покращити його смак.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Daily star та Telegram-канал експерта з харчування Наталії Мазурик.

Секрет приготування чаю

Доктор хімічних наук Мішель Франкл розкрила секрет приготування ідеального напою. Вона стверджує, що для цього необхідно додавати сіль у чашку чаю.

З наукового погляду це допомагає зменшити гіркоту.

Це пов’язано з тим, що ключовий елемент, тобто іон натрію, задіюється в хімічному механізмі, що викликає відчуття гіркого смаку. Достатньо маленької дрібки солі, вона нейтралізує в’язкість і гіркоту напою.

Також Мішель поділилась і іншими порадами:

  • потрібно підігрівати чашки перед заварюванням
  • не використовувати один пакетик двічі
  • не ставити чай в мікрохвильову піч, так він завариться неправильно
  • якщо п’єте чай з молоком, то спочатку підігрійте його перед тим як налити в чашку

Як вибрати якісний чай

Експертка з харчування Наталя Мазурик розповіла, що існують важливі правила, про які варто пам'ятати:

  • листовий чай кращий - звертайте увагу, щоб усі листочки були однакового розміру та правильної форми, а в пакеті не було корінчиків. Якщо ви купуєте ваговий чай, спробуйте розгорнути один листочок. Краще не купуйте такий, що одразу кришиться в руці
  • чай повинен бути без добавлень та ароматизаторів - часто за ними виробники намагаються замаскувати неякісну сировину
  • заварка допоможе зрозуміти - якщо під час заварювання ви помітили сміття та корінчики, які піднімаються на поверхню води, це неякісний чай. А ось наявність плівочки не завжди означає, що перед вами дійсно смачний продукт. Зелений чай часто гірчить, якщо він неякісний

Для домашнього чаювання достатньо:

  • 2 г для чашки 250 мл
  • 5 г для 3 чашок
  • 9 г для 6 чашок

Як зберігати чай

Експерт розповіла, що під час зберігання чаю потрібно дотримуватись простих правил:

  • обирайте сухе місце - чай добре вбирає навколишню вологу і так може втратити свій смак та аромат
  • зберігайте в прохолодному місці - чим вища температура, тим швидше чай буде окислюватись
  • зберігайте в закритих герметичних місткостях - це збереже від вологи та запахів
  • уникайте "сусідства" з продуктами з сильними ароматами - чай добре вбирає всі запахи

Раніше ми повідомляли, чи можна пити чай при проблемах з тиском.

Також читайте, які засоби допоможуть уникнути неприємного нальоту від чаю в чашках.

Читайте РБК-Україна в Google News
чайник напої
NEWS
Лубінець про Іл-76: не бачили ознак, що в літаку була така кількість людей
Лубінець про Іл-76: не бачили ознак, що в літаку була така кількість людей