Всі робили неправильно: експерт поділилась "секретним" способом заварювання чаю

Чай став для багатьох щоденним ритуалом. Як виявилось, для того, щоб приготувати ідеальний напій, потрібно додати ще один інгредієнт.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно додати під час заварювання чаю, щоб покращити його смак. При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Daily star та Telegram-канал експерта з харчування Наталії Мазурик.