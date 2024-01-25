Всі робили неправильно: експерт поділилась "секретним" способом заварювання чаю
Чай став для багатьох щоденним ритуалом. Як виявилось, для того, щоб приготувати ідеальний напій, потрібно додати ще один інгредієнт.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно додати під час заварювання чаю, щоб покращити його смак.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Daily star та Telegram-канал експерта з харчування Наталії Мазурик.
Секрет приготування чаю
Доктор хімічних наук Мішель Франкл розкрила секрет приготування ідеального напою. Вона стверджує, що для цього необхідно додавати сіль у чашку чаю.
З наукового погляду це допомагає зменшити гіркоту.
Це пов’язано з тим, що ключовий елемент, тобто іон натрію, задіюється в хімічному механізмі, що викликає відчуття гіркого смаку. Достатньо маленької дрібки солі, вона нейтралізує в’язкість і гіркоту напою.
Також Мішель поділилась і іншими порадами:
- потрібно підігрівати чашки перед заварюванням
- не використовувати один пакетик двічі
- не ставити чай в мікрохвильову піч, так він завариться неправильно
- якщо п’єте чай з молоком, то спочатку підігрійте його перед тим як налити в чашку
Як вибрати якісний чай
Експертка з харчування Наталя Мазурик розповіла, що існують важливі правила, про які варто пам'ятати:
- листовий чай кращий - звертайте увагу, щоб усі листочки були однакового розміру та правильної форми, а в пакеті не було корінчиків. Якщо ви купуєте ваговий чай, спробуйте розгорнути один листочок. Краще не купуйте такий, що одразу кришиться в руці
- чай повинен бути без добавлень та ароматизаторів - часто за ними виробники намагаються замаскувати неякісну сировину
- заварка допоможе зрозуміти - якщо під час заварювання ви помітили сміття та корінчики, які піднімаються на поверхню води, це неякісний чай. А ось наявність плівочки не завжди означає, що перед вами дійсно смачний продукт. Зелений чай часто гірчить, якщо він неякісний
Для домашнього чаювання достатньо:
- 2 г для чашки 250 мл
- 5 г для 3 чашок
- 9 г для 6 чашок
Як зберігати чай
Експерт розповіла, що під час зберігання чаю потрібно дотримуватись простих правил:
- обирайте сухе місце - чай добре вбирає навколишню вологу і так може втратити свій смак та аромат
- зберігайте в прохолодному місці - чим вища температура, тим швидше чай буде окислюватись
- зберігайте в закритих герметичних місткостях - це збереже від вологи та запахів
- уникайте "сусідства" з продуктами з сильними ароматами - чай добре вбирає всі запахи
Раніше ми повідомляли, чи можна пити чай при проблемах з тиском.
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