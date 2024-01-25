Все делали неправильно: эксперт поделилась "секретным" способом заваривания чая

Чай стал для многих ежедневным обрядом. Как оказалось, для того чтобы приготовить идеальный напиток, нужно добавить еще один ингредиент.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно добавить во время заваривания чая, чтобы улучшить его вкус. При написании материала использовались следующие источники: сайт Daily star и Telegram-канал эксперта по питанию Наталии Мазурик.