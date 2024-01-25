Все делали неправильно: эксперт поделилась "секретным" способом заваривания чая
Чай стал для многих ежедневным обрядом. Как оказалось, для того чтобы приготовить идеальный напиток, нужно добавить еще один ингредиент.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно добавить во время заваривания чая, чтобы улучшить его вкус.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Daily star и Telegram-канал эксперта по питанию Наталии Мазурик.
Секрет приготовления чая
Доктор химических наук Мишель Франкл раскрыла секрет приготовления идеального напитка. Она утверждает, что для этого нужно добавлять соль в чашку чая.
С научной точки зрения это помогает снизить горечь.
Это связано с тем, что ключевой элемент, то есть ион натрия, задействуется в химическом механизме, что вызывает чувство горького вкуса. Достаточно маленькой щепотки соли, она нейтрализует вязкость и горечь напитка.
Также Мишель поделилась и другими советами:
- нужно подогревать чашки перед заваркой
- не использовать один пакетик дважды
- не ставить чай в микроволновку, так он заварится неправильно
- если пьете чай с молоком, то сначала подогрейте его перед тем, как налить в чашку.
Как выбрать качественный чай
Эксперт по питанию Наталья Мазурик рассказала, что существуют важные правила, о которых стоит помнить:
- листовой чай лучше - обращайте внимание, чтобы все листочки были одинакового размера и правильной формы, а в пакете не было корешков. Если вы приобретаете весовой чай, попробуйте развернуть один листик. Лучше не покупайте такой, что сразу крошится в руке
- чай должен быть без добавлений и ароматизаторов - часто за ними производители пытаются замаскировать некачественное сырье
- заварка поможет понять - если во время заваривания вы заметили мусор и корешки, поднимающиеся на поверхность воды, это некачественный чай. А вот наличие пленочки не всегда означает, что перед вами действительно вкусный продукт. Зеленый чай часто горчит, если он некачественный
Для домашнего чаепития достаточно:
- 2 г для чашки 250 мл
- 5 г для 3 чашек
- 9 г для 6 чашек
Как хранить чай
Эксперт рассказала, что во время хранения чая нужно соблюдать простые правила:
- выбирайте сухое место - чай хорошо впитывает окружающую влагу и так может потерять свой вкус и аромат
- храните в прохладном месте - чем выше температура, тем быстрее чай будет окисляться
- храните в закрытых герметичных емкостях - это сохранит от влаги и запахов
- избегайте "соседства" с продуктами с сильными ароматами - чай хорошо впитывает все запахи
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