Всі пісні першого півфіналу “Євробачення”: серед них є головний претендент на перемогу
Вже скоро почнеться перший етап головного музичного конкурсу - "Євробачення". І тому час дізнатися, з якими піснями виступатимуть учасники напівфіналу, який відбудеться 13 травня в Базелі.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас виступи артистів, які вже цього вівторка змагатимуться за місце в фіналі "Євробачення".
Що відомо про перший напівфінал
Як відомо, "Євробачення" відбудеться 13, 15 та 17 травня. І в першому півфіналі на нас чекають такі виступи:
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Ісландія: Væb "RÓA"
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Польща: Justyna Steczkowska "GAJA"
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Словенія: Klemen "How Much Time Do We Have Left"
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Естонія: Tommy Cash "Espresso Macchiato"
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Україна: Ziferblat "Bird of Pray"
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Швеція: KAJ "Bara bada bastu"
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Португалія: Napa "Deslocado"
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Норвегія: Kyle Alessandro "Lighter"
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Бельгія: Red Sebastian "Strobe Lights"
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Азербайджан: Mamagama "Run With Us"
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Сан-Марино: Gabry Ponte "Tutta l’Italia"
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Албанія: Shkodra Elektronike "Zjarrm"
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Нідерланди: Claude "C’est La Vie"
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Хорватія: Marko Bošnjak "Poison Cake"
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Кіпр: Theo Evan "Shh"
Хто переможе у першому півфіналі
Згідно з останніми прогнозами букмекерів, до фіналу можуть потрапити Швеція, Естонія, Україна, Нідерланди, Албанія, Кіпр, Норвегія, Польща, Бельгія та Сан-Марино.
Прогнози букмекерів (скріншот)
Цікаво, що саме Швецію пророкують перемогу і в гранд-фіналі "Євробачення". У них найбільший коефіцієнт на перше місце.
Хто переможе на "Євробаченні" (скріншот)
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