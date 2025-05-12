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Всі пісні першого півфіналу “Євробачення”: серед них є головний претендент на перемогу

Понеділок 12 травня 2025 19:37
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Всі пісні першого півфіналу “Євробачення”: серед них є головний претендент на перемогу Ziferblat представлять Україну з піснею "Bird of Pray" (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро почнеться перший етап головного музичного конкурсу - "Євробачення". І тому час дізнатися, з якими піснями виступатимуть учасники напівфіналу, який відбудеться 13 травня в Базелі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас виступи артистів, які вже цього вівторка змагатимуться за місце в фіналі "Євробачення".

Що відомо про перший напівфінал

Як відомо, "Євробачення" відбудеться 13, 15 та 17 травня. І в першому півфіналі на нас чекають такі виступи:

  • Ісландія: Væb "RÓA"

  • Польща: Justyna Steczkowska "GAJA"

  • Словенія: Klemen "How Much Time Do We Have Left"

  • Естонія: Tommy Cash "Espresso Macchiato"

  • Україна: Ziferblat "Bird of Pray"

  • Швеція: KAJ "Bara bada bastu"

  • Португалія: Napa "Deslocado"

  • Норвегія: Kyle Alessandro "Lighter"

  • Бельгія: Red Sebastian "Strobe Lights"

  • Азербайджан: Mamagama "Run With Us"

  • Сан-Марино: Gabry Ponte "Tutta l’Italia"

  • Албанія: Shkodra Elektronike "Zjarrm"

  • Нідерланди: Claude "C’est La Vie"

  • Хорватія: Marko Bošnjak "Poison Cake"

  • Кіпр: Theo Evan "Shh"

Хто переможе у першому півфіналі

Згідно з останніми прогнозами букмекерів, до фіналу можуть потрапити Швеція, Естонія, Україна, Нідерланди, Албанія, Кіпр, Норвегія, Польща, Бельгія та Сан-Марино.

Всі пісні першого півфіналу “Євробачення”: серед них є головний претендент на перемогуПрогнози букмекерів (скріншот)

Цікаво, що саме Швецію пророкують перемогу і в гранд-фіналі "Євробачення". У них найбільший коефіцієнт на перше місце.

Всі пісні першого півфіналу “Євробачення”: серед них є головний претендент на перемогуХто переможе на "Євробаченні" (скріншот)

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