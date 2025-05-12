Все песни первого полуфинала "Евровидения": среди них есть главный претендент на победу
Уже скоро начнется первый этап главного музыкального конкурса - "Евровидения". И поэтому пора узнать, с какими песнями будут выступать участники полуфинала, который состоится 13 мая в Базеле.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас выступления артистов, которые уже в этот вторник будут соревноваться за место в финале "Евровидения".
Что известно о первом полуфинале
Как известно, "Евровидение" состоится 13, 15 и 17 мая. И в первом полуфинале нас ждут такие выступления:
-
Исландия: Væb "RÓA"
-
Польша: Justyna Steczkowska "GAJA"
-
Словения: Klemen "How Much Time Do We Have Left"
-
Эстония: Tommy Cash "Espresso Macchiato"
-
Украина: Ziferblat "Bird of Pray"
-
Швеция: KAJ "Bara bada bastu"
-
Португалия: Napa "Deslocado"
-
Норвегия: Kyle Alessandro "Lighter"
-
Бельгия: Red Sebastian "Strobe Lights"
-
Азербайджан: Mamagama "Run With Us"
-
Сан-Марино: Gabry Ponte "Tutta l'Italia"
-
Албания: Shkodra Elektronike "Zjarrm"
-
Нидерланды: Claude "C'est La Vie"
-
Хорватия: Marko Bošnjak "Poison Cake"
-
Кипр: Theo Evan "Shh"
Кто победит в первом полуфинале
Согласно последним прогнозам букмекеров, в финал могут попасть Швеция, Эстония, Украина, Нидерланды, Албания, Кипр, Норвегия, Польша, Бельгия и Сан-Марино.
Прогнозы букмекеров (скриншот)
Интересно, что именно Швеции пророчат победу и в гранд-финале "Евровидения". У них самый большой коэффициент на первое место.
Кто победит на "Евровидении" (скриншот)
Вас может заинтересовать
-
Как изменилась Нетта Барзилай после победы на "Евровидении"
-
Где сейчас бородатая певица Кончита Вурст
-