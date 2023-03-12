"Всі переправи та дороги розбиті": боєць ЗСУ їхав на танку, щоб встигнути на своє весілля

Весілля організували буквально за кілька днів, тому що наречена Інна до останнього моменту не знала, чи зможе її коханий приїхати з фронту. Богдан же був певен, що встигне до церемонії.

Дорогою з Бахмута до Черкас він пережив сильні емоції, а зараз він неймовірно щасливий. Окрім усіх обставин, втрутилася ще й погода – розмило дороги та проїхати стало неможливо. Тому товариші по службі повезли його на танку.

"Приїхав із Бахмута. Не був упевнений, що вийде приїхати, бо там дуже складна ситуація. Була проблема виїхати, бо там залишилася одна дорога. Через дощі інші розмокли - бруд. Машиною не проїдеш. Товариш хотів вивезти мене легковим автомобілем - застрягли. І так вийшло, що мої друзі з 93-ї бригади вивезли мене танком через поле", - розповів Богдан.

Фото: Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Далі бійця підібрали інші військові друзі. На дорогу до Черкас у нього пішло майже дві доби. Усі переправи та дороги розбиті.

Однак Богдану вдалося вчасно дістатися Черкас і 11 березня весілля відбулося. Поки що молодята не будують глобальних планів на майбутнє. Після розпису вони хочуть тихо відзначити весілля - у колі родичів та найближчих друзів. А за 10 днів Богдан повинен буде повернутися на фронт.

"Скорочений медовий місяць, демоверсія", - додала Інна.

До війни Богдан працював у компанії "УкраВіт". А з перших днів повномасштабного вторгнення він пішов спочатку до тероборони. Через місяць зрозумів, що хоче і готовий воювати, тож пішов у військкомат і попросив повістку.

З Інною вони знайомі близько двох років. Дівчина навіть хотіла піти разом із ним, захищати країну. Але Богдан її не пустив.

"Я хотіла йти з ним, але він мене не пустив. А взагалі-то я візажистка. Чекатиму вдома - така доля дружин військових", - каже Інна.

Фото: Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан