"Все переправы и дороги разбиты": боец ВСУ ехал на танке, чтоб успеть на собственную свадьбу

Свадьбу организовали буквально за несколько дней, так как невеста Инна до последнего момента не знала, сможет ли ее возлюбленный приехать с фронта. Богдан же был уверен, что успеет к церемонии.

По дороге из Бахмута в Черкассы он пережил сильные эмоции, а сейчас он невероятно счастлив. Кроме всех обстоятельств, вмешалась еще и погода - размыло дороги и проехать стало невозможно. Поэтому сослуживцы повезли его на танке.

"Приехал из Бахмута. Не был уверен, что выйдет приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема уехать, потому что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли - грязь. Машиной не проедешь. Товарищ хотел вывезти меня на легковом автомобиле - застряли. И так получилось, что друзья мои из 93-й бригады вывезли меня танком через поле", - рассказал Богдан.

Фото: Суспільне Черкассы/ Наталі Соколан

Далее бойца подобрали другие военные друзья. На дорогу до Черкасс у него ушло почти двое суток. Все переправы и дороги разбиты.

Однако Богдану удалось вовремя добраться до Черкасс и 11 марта свадьба состоялась. Пока молодожены не строят глобальных планов на будущее. После росписи они хотят тихо отметить свадьбу - в кругу родственников и самых близких друзей. А через 10 дней Богдан должен будет вернуться на фронт.

"Сокращенный медовый месяц, демоверсия", - добавила Инна.

До войны Богдан работал в компании "УкраВит". А с первых дней полномасштабного вторжения он пошел сначала в терроборону. Через месяц понял, что хочет и готов воевать, поэтому пошел в военкомат и попросил повестку.

С Инной они знакомы около двух лет. Девушка даже хотела пойти вместе с ним, защищать страну. Но Богдан ее не пустил.

"Я хотела идти с ним, но он меня не пустил. А вообще-то я визажистка. Буду ждать дома - такая судьба жен военных", - говорит Инна.

Фото: Суспільне Черкассы/ Наталі Соколан