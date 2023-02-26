Ось у якому вбранні одружувались українці на початку ХХ століття: 15 весільних фото

Весілля здавна вважалося одним із найважливіших подій у житті. До нього ретельно готувалися - шили нарядний одяг і виготовляли спеціальні вінки. Вбрання наречених вражало красою, різноманіттям та вишуканістю.

Яким було весільне вбрання українців 100 років тому

Весілля завжди було особливою подією для українців. Таїнство вінчання супроводжувалося обрядовими традиціями. Велике значення відводили святковому одягу. Кожна деталь у ньому була важливою. Наші предки вірили, що від цього залежить успішність укладання шлюбу.

Традиційний весільний одяг відрізнявся у кожному регіоні. Спільною рисою було те, що у давнину українці одружувались в етнічному вбранні.

Колись дівчата в свій день весілля вбирались у найкращий одяг, надягали намисто і прикрашали голову вінком. Іноді такий виготовляли протягом кількох місяців. Квітки робили із папірусного паперу, покривали воском і кріпили до дротиків, з яких формували вінок. Після весілля його зберігали на щастя так, як зараз це роблять із фатою.

Ділимося архівними весільними світлинами наших предків з різних куточків України.

Весільне студійне фото. Місто Київ, 1900-ті роки (скриншот)

Весільне студійне фото. Місто Звенигородка Черкаської області, 1910-ті роки (скриншот)

Весільна світлина 1910-х років. Черкаси (скриншот)

Весільна світлина із села Горошова на Тернопільщині, 1913 рік (скриншот)

Старшина кінного полку імені Костя Гордієнка з нареченою, квітень 1918 року (скриншот)

Весільна фотографія початку ХХ століття. Івано-Франківська область (скриншот)

Молода з дружками. Івано-Франківська область, 1950 рік (скриншот)

Весільна пара. Сумська область, середина ХХ століття (скриншот)

Коли з'явились білі весільні сукні

До середини ХІХ ст. у світі не було традиції надягати на весільну церемонію біле плаття. Наречені вбирались у нову красиву сукню, яка відповідала тодішнім тенденціям моди.

Сучасна традиція вінчатись у білій сукні взяла початок із Великої Британії. У 1840 році королева Вікторія вбрала на власне весілля білосніжне атласне плаття, яке тоді дуже вразило всіх гостей.

Відтоді все більше наречених почали надівати біле вбрання на своє весілля. Цікаво, що цю сукню вони протягом життя могли носити на важливі події. Королева Вікторії також кілька разів з'являлась у своєму весільному платті на світських заходах.

На початку ХХ століття мода на білі весільні сукні дійшла до українських земель. У 20-30 роках галичанки на вінчання вбирались в елегантні плаття, зшиті за останніми тенденціями. Стиль тоді відзначався простотою та елегантністю, образи наречених були дуже ніжними.

Серафима Веретельник з чоловіком Андрієм Самілом, 1930-ті роки, Галичина (фото: Локальна історія)

Весілля Йосифи Вертиполох та Степана Олійовських м. Львів, 1929 р. (фото: Локальна історія)

Весільне фото, Галичина, 1930-ті роки (фото: Локальна історія)

Весілля Дарії та Степана Кордубів, м. Коломия, 25 жовтня 1930 рік (фото: Локальна історія)

Весілля Марії Іваникевич 1938/39 рік (фото: Локальна історія)

Весілля Надії Денис 1920-ті роки (фото: Локальна історія)