Найкращі дні для одруження та вінчання у 2023 році: календар

Весілля, вінчання та реєстрації шлюбу в Україні проводять через війну в міру можливості й тому не завжди звертають увагу на дати та календар. Однак існує календар, який допоможе вибрати найкращу дату для події.

Які дати підходять для вінчання та укладення шлюбу у 2023 році, а в які не варто цього робити – читайте у матеріалі нижче.

Найкращі дати для укладення шлюбу у 2023 році

Лютий : 12, 13, 14, 15, 17

Квітень : 16, 23, 24, 26, 28, 30

Травень : 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30

Червень : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Липень: 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31

Серпень: 2,4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30

Вересень : 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29

Жовтень : 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30

Листопад : 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27

Також для весілля можна вибрати красиву дату, яку називають дзеркальною, наприклад, 11.11 чи 06.06.

Ще для реєстрації шлюбу, вінчання, розпису чи заручин можна використовувати святкові або пам'ятні дати - день святого Валентина, День сім'ї, День поцілунку і так далі.

Коли не можна вінчатися чи реєструвати шлюб

Не можна вінчатися за церковним календарем:

у вівторок, четвер та суботу

у великі церковні свята

під час посту (Великий піст, Петрів піст, Успенський піст, Різдвяний піст)

Великодня неділя та на Масляну (9 квітня, 26 лютого)

У Благовіщенні – 7 квітня

Дати свят та постів

Великдень - 16 квітня

Трійця - 4 червня

Преображення Господнє - 19 серпня

Воздвиження - 27 вересня

Введення в храм Пресвятої Богородиці – 4 грудня

Великий Піст - з 27 лютого до 15 квітня

Петров піст – з 12 червня по 11 липня

Успенський пост – з 14 по 27 серпня

Різдвяний піст – з 28 листопада по 6 січня