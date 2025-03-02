Не всі фени однакові! Названо чотири види, які безпечні для волосся

Види фенів

Керамічний

Перукар Роб Рейес розповів, що вони мають нагрівальний елемент із керамічним покриттям або внутрішні компоненти, які регулюють і забезпечують рівномірний розподіл тепла.

Такі фени підійдуть майже кожному, оскільки тепло розподіляється дуже рівномірно, волосся зберігає свою вологість, зводячи до мінімуму ймовірність пошкодження. Таким чином, вони є особливо хорошим вибором навіть для тих, у кого тонке або ламке волосся.

Вони також мають тенденцію до швидкого та ефективного сушіння, але оскільки вони зазвичай не мають іонної технології.

Іонні

Іонні фени виробляють мільйони негативно заряджених іонів, які розщеплюють позитивно заряджені молекули води у вологому волоссі. Це запобігає проникненню води у стрижень волосся та створенню завивки, а також сушить волосся швидше за нижчої температури, ніж керамічні фени.

Вони чудово підходять для людей з надгустим волоссям або тим, хто бореться з завивкою.

Інфрачервоний

Інфрачервоні фени сушать стрижень волосся зсередини, утримуючи вологу у волоссі під час цього процесу. Це означає, що вони є ніжнішими та швидше сушать волосся.

Інфрачервоні фени ідеальні для фарбованого волосся, а також для сухого та пошкодженого. Однак вони, як правило, коштують дорожче, ніж інші типи, і також можуть бути недостатньо потужними для дуже густих або щільних текстур.

Турмалін

Турмалін - це покриття з напівдорогоцінного каміння, яке присутнє на внутрішніх компонентах фени, таких як нагрівальні спіралі.

Вони також є поєднанням іонного та інфрачервоного випромінювання, випромінюючи як негативні іони, так і використовуючи інфрачервоне тепло.

Це ідеальний варіант для тих, хто бореться з кучерявістю або сухістю, а також для текстурованого волосся, яке потребує додаткового розгладження та утримання вологи.

Важливо перш ніж використовувати будь-які фени спочатку нанести термозахист. Він діє як бар’єр між вашим волоссям і теплом, зменшуючи втрату вологи та зводячи до мінімуму пряме пошкодження кутикули волосся.

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