Як змінюється волосся людини у 20, 30 та 50 років? Перукар дала точну відповідь

З віком більшість людей помічають, що волосся може сильніше випадати і може з'являтись сивина. У 20, 30, 40 та 50 років відбуваються певні проблеми і зміни з волоссям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Стан волосся у 20 років

20 років - це час експериментів, від частої зміни зачісок до використання освітлювачів, фарбування, нарощування та термоукладання. У такому віці волосся часто зазнає змін.

Перукар Терра Роуз розповіла, якщо ви використовуєте занадто багато хімікатів, дешевих засобів, то можете зашкодити волосяним фолікулам.

Регулярне підстригання, правильний догляд за волоссям та використання безсульфатних засобів - усе це чудово впливатиме на стан.

Ще одна проблема, з якою ви можете зіткнутися у віці 20 років - це жирна шкіра голови. Шкіра природно більш жирна в підлітковому та 20-річному віці.

Можуть виникнути такі зміни та проблеми:

пошкодження хімічною обробкою

тракційна алопеція (через тугу зачіску та/або нарощування)

жирна шкіра голови

Що стається у 30 років

У віці 30 років волосся та шкіра голови можуть зазнати деяких змін у густині, текстурі та навіть кольорі завдяки гормональним змінам.

У такому віці можна помітити, що з'являється ще більше сивих волосин. Генетика відіграє тут найбільшу роль, але стрес, дієта та певні стани здоров’я також можуть внести свій внесок.

Зрештою, сивина є абсолютно нормальним фактом життя, і воно відбувається як природна частина старіння, оскільки вироблення меланіну у волосяних фолікулах сповільнюється.

Основні зміни та проблеми:

можлива втрата об'єму через природне старіння

тимчасове випадання волосся через гормональні або фізичні зміни в організмі

можлива сухість шкіри голови

уповільнюється ріст волосся

Стан волосся у 40 років

Волосся у такому віці стає ламким та може частіше випадати.

У 40 років варто вводити у догляд зволожуючі шампуні, глибокі кондиціонуючі процедури та догляд за шкірою голови, щоб усе було збалансовано.

Чудова стрижка, яка поєднується зі зміною текстури волосся, може мати величезне значення, особливо якщо ви хочете приховати сивину.

Відбуваються такі зміни:

з'являється помітна сивина

суха шкіра голови та ламке волосся через зменшення вироблення жиру

уповільнюється ріст волосся

шкіра голови більша чутливість до пошкоджень від термічної укладки

Зміни у 50 років

Через гормональні зміни, пов'язані з менопаузою, можуть відбуватися певні зміни з волоссям. Ці зміни можуть вплинути на ріст і блиск волосся.

Регулярні масажі, відлущування та процедури, які покращують кровообіг, можуть допомогти зберегти волосся здоровішим і сильнішим. Якщо ви фарбуєте волосся, настав час вибрати більш м’які, об’ємні тони або засоби для глянцевого блиску, щоб зберегти свіжість і яскравість.

Крім того, зволожуючі сироватки, олії та дбайливі процедури очищення можуть допомогти підтримувати шкіру голови та зберегти стан волосся.

Можливі такі проблеми з волоссям:

з'являється ще більше сивого волосся (приблизно 50% волосся)

уповільнюється ріст волосся та посилюється випадання

шкіра голови стає сухою, а волосся тьмяним

60 і більше років

Коли вам виповнюється 60 і більше років, волосся природним чином стає тоншим, а сивина набуває нової текстури. Фіолетовий тонуючий шампунь також може вберегти від жовтизни.

Глибоке кондиціонування, легкі питальні засоби та регулярне підстригання допоможуть зберегти волосся в найкращому вигляді.

Відбуваються такі зміни з волоссям: