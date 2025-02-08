Перукар назвала істинну причину посічених кінчиків. І це не фен!
Ви напевно чули, що посічені кінчики волосся - це результат використання фену. Але це не зовсім так. У цієї проблеми зовсім інша причина.
Чому фен - це не причина посічених кінчиків, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис перукаря Руслани Бєли в Instagram.
Чому природна сушка волосся не завжди найкращий варіант?
Звичайно, сушити волосся природним шляхом звучить привабливо. Але якщо ви не робите укладки і не є прихильницею натурального стилю з довгим нефарбованим волоссям, то цей варіант може вам не підійти.
"Посічені кінчики - це результат недостатньо наповненого і зволоженого волосся", - стверджує перукар.
Для тих, хто хоче мати блискуче та гладке волосся, потужний фен та незмивний догляд - це необхідність. Вологе волосся більш вразливе до пошкоджень, особливо якщо воно густе і довго залишається вологим, через що може навіть запрівати.
"Якщо ж ви хочете блиску і гладкості полотна- вам потрібен потужний фен і незмивний догляд. Якщо полотно довгий час перебуває у вологому стані - воно більше піддається пошкодженню. А якщо жінка має густе волосся, то в хвостовій зоні може спостерігатися як воно пріє", - написала Руслана.
Експертка повідомила, що краще придбати якісний фен з гарним потоком повітря та можливістю регулювання температури, хороший термозахист, маску/кондиціонер для живлення волосся і сушити волосся без проблем.
Читайте про 8 речей, які призводять до сильного свербіння голови.
Також ми писали, чому деякі люди не можуть відростити довге волосся.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.