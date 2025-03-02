Не все фены одинаковы! Названы четыре вида, которые безопасны для волос

Виды фенов

Керамический

Парикмахер Роб Рейес рассказал, что они имеют нагревательный элемент с керамическим покрытием или внутренние компоненты, которые регулируют и обеспечивают равномерное распределение тепла.

Такие фены подойдут почти каждому, поскольку тепло распределяется очень равномерно, волосы сохраняют свою влажность, сводя к минимуму вероятность повреждения. Таким образом, они являются особенно хорошим выбором даже для тех, у кого тонкие или ломкие волосы.

Они также имеют тенденцию к быстрой и эффективной сушке, но поскольку они обычно не имеют ионной технологии.

Ионные

Ионные фены производят миллионы отрицательно заряженных ионов, которые расщепляют положительно заряженные молекулы воды во влажных волосах. Это предотвращает проникновение воды в стержень волос и создание завивки, а также сушит волосы быстрее при более низкой температуре, чем керамические фены.

Они отлично подходят для людей со сверхгустыми волосами или тем, кто борется с завивкой.

Инфракрасный

Инфракрасные фены сушат стержень волос изнутри, удерживая влагу в волосах во время этого процесса. Это означает, что они более нежные и быстрее сушат волосы.

Инфракрасные фены идеальны для окрашенных волос, а также для сухих и поврежденных. Однако они, как правило, стоят дороже, чем другие типы, и также могут быть недостаточно мощными для очень густых или плотных текстур.

Турмалин

Турмалин - это покрытие из полудрагоценных камней, которое присутствует на внутренних компонентах фены, таких как нагревательные спирали.

Они также являются сочетанием ионного и инфракрасного излучения, излучая как отрицательные ионы, так и используя инфракрасное тепло.

Это идеальный вариант для тех, кто борется с кудрявостью или сухостью, а также для текстурированных волос, которые нуждаются в дополнительном разглаживании и удержании влаги.

Важно прежде чем использовать любые фены сначала нанести термозащиту. Она действует как барьер между вашими волосами и теплом, уменьшая потерю влаги и сводя к минимуму прямое повреждение кутикулы волос.

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