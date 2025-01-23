Чи справді подвійне миття голови корисне для вашого волосся?

Існує думка, що голову за один похід у душ треба мити шампунем двічі. Нібито так можна досягти кращого ефекту від процедури. Варто знати, чи справді це так та чи не буде це шкодити волоссю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Чи корисне подвійне миття шампунем

Подвійне миття голови - це практика миття голови шампунем двічі поспіль під час одного прийому душу. Ідея полягає в тому, що перше миття видаляє піт, жир, бруд і залишки продукту, а друге більше зосереджується на очищенні волосся та забезпеченні живильних процедур.

Дерматолог Анна Чакон розповіла, що подвійне миття може бути дуже корисним для здоров’я шкіри голови.

Процес миття шампунем кожного разу однаковий. Намочіть волосся, нанесіть шампунь, а потім кінчиками пальців помасажуйте голову перед змиванням.

Кому корисно мити двічі волосся

Подвійне миття волосся особливо корисно для тих, у кого густі пасма, хвиляста текстура та схильна до жирності шкіра голови. Це також ідеально підходить для тих, хто використовує багато засобів для укладання та потребує додаткового миття, щоб правильно змити все.

"Я також пропоную процедуру подвійного миття клієнтам, які миються рідко або мають природне жирне волосся. І якщо ви плавець, вам теж потрібно двічі мити, щоб видалити хлор з волосся", - пояснила Перукар Джулія Норт.

Кому варто уникати

Якщо бачите, що ваше волосся доглянуте лише з одним намиленням шампуню, або ви миєте його щодня, то вам не потрібно кілька разів наносити засіб.

Надмірне миття може вплинути на ваш природний рівень жиру, що може викликати сухість та подразнення в деяких випадках.

Кучеряве волосся може легко ламатися через сухість, тому людям з такими пасмами варто уникати подвійного миття. Люди з пофарбованим волоссям, особливо яскравого кольору, можуть відчути швидку втрату кольору після подвійного миття.