Всесвітньо відома тренерка назвала вправу, яка продовжить життя на 7 років

Всесвітньо відома тренерка Джилліан Майклс розповіла про вправу, яка не тільки корисна для вашої фігури, а також дозволить прожити на 7 років довше.

Що саме треба робити - розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

Яка вправа продовжить ваше життя?

За словами тренерки, заняття спортом - це справа дуже індивідуальна. Не всі люди хочуть бути постійно активними. Але є легка вправа, яку можуть робити усі. Йдеться про звичайну ходьбу.

Тренерка Майклс раніше тренувала знаменитостей. Вона радить людям робити більше, ніж "самий мінімум" - і ходьба може бути найкращим способом почати набувати форму.

"Доведено, що сто п'ятдесят хвилин ходьби на тиждень подовжують ваше життя до семи років. Щось просте, подібне до цього, дуже важливе. Іншими словами, "просто зробіть мінімум" , - сказала вона.

За словами експертки, ви можете почати з простої мети - 5000 кроків на день і використовувати для цього бігову доріжку.

Чому ходьба позитивно впливає на організм?

Дослідження показують, що ходьба може спалювати навіть більше калорій, ніж біг підтюпцем. Наука також стверджує, що невеликі зміни у вашому розпорядку дня, наприклад, ходьба у справах або на роботу можуть допомогти у ваших зусиллях зі зниження ваги.

Оскільки ходьба відмінно спалює калорії, вона також ефективна для зменшення кількості жиру в організмі. Ходьба прямо впливає на кількість жиру у вашому тілі. Точний ефект залежить від того, скільки калорій ви їсте щотижня та скільки калорій ви спалюєте загалом. Це може зменшити швидкість набору жиру, або збільшити швидкість його втрати.

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