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Найкращий вік для занять спортом і коли вам треба зменшити темп

Четвер 13 березня 2025 11:39
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Найкращий вік для занять спортом і коли вам треба зменшити темп Фото: Названо вік, коли краще за все займатися фізичними вправами (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Заняття спортом корисні в будь-якому віці, але на думку експертів, є ключові моменти в житті, коли фізичні вправи можуть мати більш значний вплив.

Скільки та коли займатися спортом в житті, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Marca.

Коли треба займатися спортом, а коли зменшити темп?

Від дитинства до дорослого життя кожен етап життя представляє унікальні можливості для розвитку фізичних навичок і підтримки міцного здоров’я. Однак також важливо знати, коли настав час скоригувати темп і адаптувати діяльність до потреб організму.

Дитинство та юність

У дитинстві та підлітковому віці спорт відіграє вирішальну роль у фізичному та емоційному розвитку. На думку фахівців спортивної медицини, це ідеальний етап для заохочення здорових звичок і рухових навичок.

Різноманітні види діяльності, такі як біг, плавання або командні види спорту, не тільки допомагають розвинути силу та витривалість, а й сприяють соціалізації та командній роботі. Фахівці вважають, що діти повинні займатися фізичною активністю щонайменше 60 хвилин щодня.

Дорослий вік

У молодому та середньому дорослому віці фокус може бути зміщений на більш структуровані тренування, адаптовані до особистих цілей, хай то покращення спортивних результатів або підтримка здорового способу життя.

Однак, коли люди переходять у середній та літній вік, важливо прислухатися до свого тіла та коригувати режим фізичних вправ. Експерти рекомендують включати вправи з невеликим навантаженням, такі як ходьба, плавання або йога, особливо якщо є травми або проблеми з суглобами.

Крім того, важливо включити силові тренування, щоб зберегти м’язову масу та запобігти падінням.

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