Професор довголіття розказав, скільки треба ходити щодня, щоб бути "вічно молодими"

Чи треба проходити 10 тисяч кроків на день, як радять більшість експертів? Скільки кроків достатньо проходити для довгого та щасливого життя, щоб бути також у формі?

На ці питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Скільки кроків треба проходити щодня?

Професор Валтер Лонго, який керує Інститутом довголіття в Університеті Південної Каліфорнії, припускає, що дотримання певних правил способу життя може дозволити вам залишатися молодими довше.

Незалежно від того, відвідуємо ми тренажерний зал чи ні, фізичні вправи є важливою частиною життя.

Доктор Лонго сказав, що 10 000 кроків щодня або підйом на 20 сходових прольотів, безумовно, корисні.

Тим не менш, він припускає, що може бути достатньо простої швидкої ходьби протягом години щодня.

"Ходіть швидко протягом години щодня. У вихідні гуляйте скрізь, навіть у віддалені місця (уникайте забруднених районів, наскільки це можливо)", - сказав експерт.

Ця порада співпадає з поточними рекомендаціями Національної служби охорони здоров’я США, які стверджують, що інтенсивна ходьба не є обов’язковою, щоб отримати користь для здоров’я.

Проста швидка ходьба зі швидкістю приблизно 4,8 км на годину протягом лише 10 хвилин щодня може допомогти спалити калорії, підвищити витривалість і навіть покращити здоров’я серця.

Експерт із питань старіння, професор Клер Стівс з Королівського коледжу Лондона також підкреслила, що трохи менше години ходьби тричі на тиждень також може покращити здоров’я мозку.

"Отже, щоб покращити своє когнітивне здоров’я, вам потрібно робити більше вправ, ніж ви робите зараз - до певного моменту, якщо ви не олімпійський спортсмен", - сказала вона.

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