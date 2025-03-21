Всемирно известный тренер назвала упражнение, которое продлит жизнь на 7 лет

Всемирно известный тренер Джиллиан Майклз рассказала об упражнении, которое не только полезно для вашей фигуры, а также позволит прожить на 7 лет дольше.

Что именно надо делать - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Какое упражнение продлит вашу жизнь?

По словам тренера, занятия спортом - это дело очень индивидуальное. Не все люди хотят быть постоянно активными. Но есть легкое упражнение, которое могут делать все. Речь идет об обычной ходьбе.

Тренер Майклз ранее тренировала знаменитостей. Она советует людям делать больше, чем "самый минимум" - и ходьба может быть лучшим способом начать приобретать форму.

"Доказано, что сто пятьдесят минут ходьбы в неделю продлевают вашу жизнь до семи лет. Что-то простое, подобное этому, очень важно. Другими словами, "просто сделайте минимум", - сказала она.

По словам эксперта, вы можете начать с простой цели - 5000 шагов в день и использовать для этого беговую дорожку.

Почему ходьба положительно влияет на организм?

Исследования показывают, что ходьба может сжигать даже больше калорий, чем бег трусцой. Наука также утверждает, что небольшие изменения в вашем распорядке дня, например, ходьба по делам или на работу могут помочь в ваших усилиях по снижению веса.

Поскольку ходьба отлично сжигает калории, она также эффективна для уменьшения количества жира в организме. Ходьба прямо влияет на количество жира в вашем теле. Точный эффект зависит от того, сколько калорий вы едите каждую неделю и сколько калорий вы сжигаете в целом. Это может уменьшить скорость набора жира, или увеличить скорость его потери.

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