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Вселенська батьківська субота 2024: що обов'язково треба зробити і як помолитись за померлих

П'ятниця 08 березня 2024 18:40
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Вселенська батьківська субота 2024: що обов'язково треба зробити і як помолитись за померлих Як вшанувати померлих (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Батьківські суботи - це дні особливого поминання померлих. У православному календарі є кілька таких дат. Першу Вселенську суботу цьогоріч відзначають 9 березня.

Щороку дата змінюється і припадає за два тижні до початку Великого посту. Також цю суботу також називають М'ясопусною поминальною суботою, бо вона передує М'ясопусному тижню.

Про те, як правильно пом'янути покійників, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки публікації використали джерела: сайти ПЦУ та Андріївської церкви.

Що мають зробити християни у Вселенську батьківську суботу

Вірянам у Вселенську батьківську суботу потрібно через молитви попросити у Господа пробачити гріхи померлим родичам і дарувати їм Царство Небесне.

У цей день варто піти до церкви на заупокійну Божественну літургію та загальну панахиду. Перед відправою слід написати записку священнику з іменами померлих, щоб він їх прочитав на літургії.

Під час богослужіння треба молитися не тільки за покійних родичів, а й за всіх померлих християн. Таким чином ніхто із спочилих вірян не залишається без молитви.

Також потрібно запалити свічку перед іконами за померлих родичів.

На поминальну суботу у церкву християни приносять поминальні продукти:

  • хліб, булочки чи печиво
  • будь-які крупи
  • олію
  • борошно
  • цукор і сіль
  • цукерки
  • фрукти

Традиційно після відвідування церкви християни йдуть на кладовище, там також моляться і запалюють свічки. Якщо немає можливості у поминальну суботу піти до церкви чи до могили родичів, то за упокій можна помолитись вдома перед іконами.

Що не можна робити у поминальну суботу

  • говорити про покійників погано
  • веселитися і влаштовувати застілля
  • поминати померлих алкоголем
  • залишати їжу на могилах - краще віддати ці продукти, як милостиню, або віднести у церкву

Як помолитись за померлих родичів

"Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена) і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе.

Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці славимого Бога і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували.

Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Читайте також про те, коли почнеться Великодній піст у 2024 році.

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