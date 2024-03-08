Вселенская родительская суббота 2024: что обязательно нужно сделать и как помолиться за умерших

Ежегодно дата меняется, но всегда выпадает за две недели до начала Великого поста. Также эту субботу называют Мясопустной поминальной субботой, потому что она предшествует Мясопусной неделе.

Что должны сделать христиани во Вселенскую родительскую субботу

Верующим во Вселенскую отцовскую субботу нужно через молитвы попросить у Господа простить грехи умершим родственникам и даровать им Царство Небесное.

В этот день следует пойти в церковь на заупокойную Божественную литургию и всеобщую панихиду. Перед службой следует написать записку священнику с именами умерших, чтобы он их прочитал на литургии.

Во время богослужения нужно молиться не только о покойных родственниках, но и о всех умерших христианах. Таким образом, никто из усопших верующих не остается без молитвы.

Также нужно зажечь свечу перед иконами за умерших родственников.

На поминальную субботу в церковь христиане приносят поминальные продукты:

хлеб, булочки или печенье

любые крупы

растительное масло

муку

сахар и соль

конфеты

фрукты

Традиционно после посещения церкви христиане идут на кладбище, там тоже молятся и зажигают свечи. Если нет возможности в поминальную субботу пойти в церковь или на могилу родственников, то за упокой можно помолиться дома перед иконами.

Что нельзя делать в поминальную субботу

говорить о покойниках плохо

веселиться и устраивать застолье

поминать умерших алкоголем

оставлять еду на могилах - лучше отдать эти продукты, как милостыню, или отнести в церковь

Как помолиться за умерших родственников

"Помни, Господи Боже наш, в вере и уповании на жизнь вечную усопших рабов Твоих (имена) и, как Благ и Человеколюбец, что грехи отпускаешь и ложь уничтожаешь, ослаб, отпусти и прости все вины их свободные и несвободные, избавь их от вечной муки и огня гееннского и даруй им причастие и наслаждение вечных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя.

Ибо они хотя и согрешили, но не отступили от Тебя, а несомненно в Отца, и Сына, и Святого Духа веровали, в Троице славного Бога и Троице в Единице православно до последнего дыхания своего исповедовали.

Поэтому будь милостив к ним, и веру в Тебя вместо дел прими, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой, ибо нет человека, чтобы жил и не согрешил. Ибо Ты один без всякого греха, и истина Твоя - правда вечная; и Ты один Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.