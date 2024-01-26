Великий піст 2024: коли почнеться та які будуть заборони

Дата Великого посту завжди залежить від дат святкування Великодня. Цього року Великдень буде аж у травні, тому піст почнеться тільки у березні.

Коли буде Великий піст та яких традицій потрібно буде дотримуватися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли Великий піст

Великий піст - це найбільший та найсуворіший піст, якого дотримуються віряни. Його дати залежать від Великодня - він починається за 7 тижнів до Великодня.

За новим календарем, Великий (або Великодній) піст почнеться з 18 березня і буде тривати до 4 травня.

Ця дата буде однаковою для віруючих, які користуються юліанським та новоюліанським календарем, бо Великдень не належить до неперехідних постійних свят.

Що символізує піст

Кожний тиждень Великого посту має свій зміст і найсуворіші - перший тиждень посту та сьомий. У ці періоди обмеження більш суворі й багато вірян відмовляються від їжі майже повністю.

Великий піст - найдовший і найсуворіший в році, і триватиме він цілих 48 днів. У цей період шанують сорокаденне перебування Ісуса Христа в пустелі. Це Свята Чотиридесятниця, до якої приєднується Страсний тиждень.

Кожен тиждень Великого посту присвячений події або святому: Торжество Православ'я, Григорія Палами, Хрестопоклонний, Іоанна Лествичника, Марії Єгипетської, Вхід Господній в Єрусалим.

Що можна їсти у піст, а що під забороною

Під час посту заборонені продукти тваринного походження - м'ясо, риба (за винятком деяких днів), яйця, молочні продукти. Можна їсти тільки рослинну їжу, іноді з додаванням олії. В певні дні можна випити трохи вина.

Під час посту дозволяються:

овочі свіжі та мариновані, квашені та солоні, фрукти, ягоди, зелень

каші з круп, приготовані на воді, без олії

макарони та бобові

житній хліб

продукти з сої

горіхи, сухофрукти, насіння

гриби

мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, варення

чаї, компоти, квас, кисіль

олія (в деякі дні)

У перший день Великого посту і Страсну п'ятницю дотримуватися суворого посту - утримуватися від вживання м'ясних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти.

У перший тиждень Великого посту та у Страсний тиждень не можна вживати м'ясні продукти та страви з них.

У понеділок, середу та п'ятницю інших тижнів Великого посту слід утриматися від споживання м'ясних продуктів і страв.

У вівторок та четвер дозволено їсти усі види їди.

У суботи та неділі можна вживати усі страви (крім Страсної суботи).

Немає поклонів у всі суботи та неділі Великого посту, крім Хрестопоклонної неділі та Страсної суботи.

Основні заборони у Великий піст

У дні посту християни багато моляться і дотримуються багато обмежень. У такі дні прийнято частіше відвідувати церкву – окрім неділі храми відвідують також і у будні. Хто не має можливості відвідувати церкву - моляться вдома, щодня.

Також віруючі приділяють більше часу для читання Біблії, намагаються робити більше добрих справ.

Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного і згадують про поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб наблизитися до Бога.

Під забороною в піст будь-які галасливі веселощі, сварки, весілля, вечірки, лихослів'я, шкідливі звички, вживання алкогольних напоїв. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон - на інтимну близькість.

Кому краще відмовитися від постування

Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров'я багатьох людей, тому є ті, кому дозволено не поститися: