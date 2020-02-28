Во Вселенной произошел самый мощный взрыв за всю историю: яркое видео

Во Вселенной произошел самый мощный взрыв со времен Большого взрыва. Явление зафиксировал Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR), а в сети появились яркие фото и видео.

По словам ученых ICRAR взрыв произошел в сверхмассивной черной дыре, что находится в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца. Расстояние от Земли составляет около 390 миллионов световых лет.

Аномалию в Змееносце заметили еще в 2016 году при помощи сверхсовременного рентгеновского телескопа Chandra. Ученым удалось заметить на краю центральной части сверхскопления нечто похожее на отверстие. Астрономы полагают, что образовать эту полость мог взрыв огромной мощности.

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