У Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію: яскраве відео

У Всесвіті стався найпотужніший вибух з часів Великого вибуху. Явище зафіксував Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень (ICRAR), а в мережі з'явилися яскраві фото і відео.

За словами вчених ICRAR вибух стався в надмасивній чорній дірі, що знаходиться в одній із галактик у надскопленні Змієносця. Відстань від Землі становить близько 390 мільйонів світлових років.

надскопленні

Аномалію в Змієносці помітили ще у 2016 році за допомогою надсучасного рентгенівського телескопа Chandra. Вченим вдалося помітити на краю центральної частини надскупчення щось схоже на отвір. Астрономи вважають, що утворити цю порожнину міг вибух величезної потужності.

Раніше ми писали, що у небі над Хорватією вибухнув величезний метеорит. Очевидці зняли спалах від вторгнення небесного тіла в атмосферу нашої планети на відео.