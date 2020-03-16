Все, умирай дома: в киевских больницах не хотят принимать пенсионеров

Коронавирус в Украине (фото: УНИАН)

В больницах Киева не хотят принимать пенсионеров

Коронавирус в Украине привел к заражению пяти граждан, а также введению строгого карантина в ряде городов, включая Киев. Из-за возможности распространения вируса среди групп риска – граждан старше 60 лет, - в больницах столицы появились объявления о том, что принимать их в медучреждениях не будут. При этом вызывать врача на дом все еще возможно.

Пользователь сети Facebook Владимир Силяков побывал в одной из столичных больниц и сфотографировал объявление, в котором говорится о том, что пациентов старше 60 лет принимать не будут.

"Оболонский район, Киев. Одна из больниц. Если тебе 60 и более лет, то тебе все, умирай дома", - пишет пользователь сети.

В больницах Киева не хотят принимать пенсионеров (фото: facebook.com/redsyde)

Также он добавил, что, несмотря на карантин и предостережение об опасности для групп риска, пенсионеры продолжают активно перемещаться по городу.

"Зная, что коронавирус смертельно опасен прежде всего для людей возраста 60+, киевские пенсионеры сегодня массово поперлись с тачками хрен знает куда (лично видел 25 таких на остановке, в ожидании троллейбуса). Отдельные уникальные индивидуумы идут в храмы - лобызать кресты и иконы. Логика бессильна. Инстинкт самосохранения бессилен", - подытожил он.

Скриншот (facebook.com/redsyde)

Напомним, что пенсионерам выплатят тысячу гривен из-за коронавируса.