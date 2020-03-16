Усе, помирай вдома: у київських лікарнях не хочуть приймати пенсіонерів

Коронавірус в Україні (фото: УНІАН)

У лікарнях Києва не хочуть приймати пенсіонерів

Коронавірус в Україні привів до зараження п'яти громадян, а також запровадження суворого карантину в ряді міст, включаючи Київ. Через можливість поширення вірусу серед груп ризику – громадян старше 60 років, – у лікарнях столиці з'явилися оголошення про те, що приймати їх у медзакладах не будуть. При цьому викликати лікаря додому все ще можливо.

Користувач мережі Facebook Володимир Силяков побував в одній зі столичних лікарень і сфотографував оголошення, в якому йдеться про те, що пацієнтів старше 60 років приймати не будуть.

"Оболонський район, Київ. Одна з лікарень. Якщо тобі 60 і більше років, то тобі все, помирай вдома", - пише користувач мережі.

У лікарнях Києва не хочуть приймати пенсіонерів (фото: facebook.com/redsyde)

Також він додав, що, попри карантин та застереження про небезпеку для груп ризику, пенсіонери продовжують активно переміщатися по місту.

"Знаючи, що коронавірус смертельно небезпечний насамперед для людей віку 60+, київські пенсіонери сьогодні масово поперлися з тачками хрін знає куди (особисто бачив 25 таких на зупинці в очікуванні тролейбуса). Окремі унікальні індивідууми йдуть в храми - цілувати хрести та ікони. Логіка безсила. Інстинкт самозбереження безсилий", - підсумував він.

Скріншот (facebook.com/redsyde)

Нагадаємо, що пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус.