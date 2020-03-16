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Зеленский призывает запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 17:47
Зеленский призывает запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский попросил лидеров всех церквей с пониманием отнестись к этой ситуации

Президент Владимир Зеленский призывает Кабинет министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включительно с обрядами и церемониями из-за коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении.

Президент попросил лидеров всех церквей с пониманием отнестись к этой ситуации.

"Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обрядами и церемониями. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - заявил он.

Напомним, Львовская облгосадминистрация рекомендовала ограничить собрание людей в группах до 10 человек в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Отметим, с 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин.

Однако, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

Кроме того, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан заявил, что в ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавируса.

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