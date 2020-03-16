Закрыть метро и ограничить передвижение: как Зеленский предлагает ужесточить карантин

Фото: Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предлагает ограничить передвижение по Украине и закрыть метро

Президент Украины Владимир Зеленский призывает ужесточить карантин по всей Украине для недопущения распространения коронавируса. Подробнее о том, что предлагает глава государства - в материале РБК-Украина.

Видеообращение Зеленского

Владимир зеленский записал видеообращение 16 марта. В нем он призвал Кабмин, котоорый сегодня вечером соберется на заседание, ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

Что предлагает Зеленский

Президент отметил, что сегодня вечером состоится заседание Кабмина и назвал ключевые вопросы, которые должны быть рассмотрены.

с 00:01 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, они смогут работать только в режиме доставки;

с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное междугороднее и межобластное сообщение

по городу перевозки могут осуществляться в маршрутках - до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, или трамваях - до 20 человек

закрыть метрополитен

провести переговоры с МВФ о финподдержке

НБУ, Минфин и банки должны разработать программу кредитных каникул

пенсионеры с выплатами меньше 5 тыс. должны получить доплату в размере 1 тыс. грн

в Житомирской и Черновицкой области ввести ЧС с 17 марта

Минздраву - запретить плановые операции

разработать механизм доставки пенсионерам лекарств посредством "Укрпочты"

запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек

ограничить экспорт продуктов питания

обеспечить работу продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банков

Кроме того, Зеленский заявил о недопустимости изменения работы Рады, отметив, что парламент должен принимать важные решения, запускать налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора.

Зеленский также призвал всех оставаться дома, особенно это касается лиц старше 60 лет.