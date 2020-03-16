Закрыть метро и ограничить передвижение: как Зеленский предлагает ужесточить карантин

Зеленский предлагает ограничить передвижение по Украине и закрыть метро
Президент Украины Владимир Зеленский призывает ужесточить карантин по всей Украине для недопущения распространения коронавируса. Подробнее о том, что предлагает глава государства - в материале РБК-Украина.
Видеообращение Зеленского
Владимир зеленский записал видеообращение 16 марта. В нем он призвал Кабмин, котоорый сегодня вечером соберется на заседание, ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.
Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України.
Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі.Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.
Что предлагает Зеленский
Президент отметил, что сегодня вечером состоится заседание Кабмина и назвал ключевые вопросы, которые должны быть рассмотрены.
Кроме того, Зеленский заявил о недопустимости изменения работы Рады, отметив, что парламент должен принимать важные решения, запускать налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора.
Зеленский также призвал всех оставаться дома, особенно это касается лиц старше 60 лет.