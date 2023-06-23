Віддав усі гроші. Олег Винник вперше розповів про допомогу ЗСУ і чому мовчав про це (відео)

Український співак Олег Винник зник з радарів шоу-бізнесу з початком повномасштабного вторгнення. За цей час неодноразово ходили чутки про його смертельну хворобу та масштабну допомогу українській армії.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Крупним планом" артист розповів, скільки пожертвував на ЗСУ за час свого мовчання.

Олег Винник про благодійну діяльність

Знаменитість стверджує, що від 24 лютого 2022 року активно допомагає ЗСУ, однак не благодійними концертами, як це робить більшість української естради.

"Якщо я запитую людей, ті, які їздять у тури, виверніть свої кишені, покажіть, скільки ви даєте на ЗСУ, думаєш хтось показав? А тепер дивіться сюди. Їду з вами в тур, я ж не один. Ми маємо десь жити, одягатися, музиканти, все інше. Я хоча б цент взяв з організаторів за виступ? Я їздив би разом з усіма по всьому світу і платив би сам свої кошти", - розповідає Олег.

Він наголошує, що не даючи благодійні концерти, економить набагато більше, ніж міг би заробити.

Журналістка запитала, чи віддає Винник усе зароблене на ЗСУ "чистим шматком". Він відповів, що не зовсім так.

"Не чистим. Скажімо, все, що я заробив в Україні, я віддав все. Це немалі кошти, дуже немалі. Я навіть не знаю, де таке ще у світі є, щоб ти віддавав все", - пояснив він.

Водночас співак наголошує, що надалі забезпечувати себе зможе, адже "Господь Бог дає йому сили та натхнення, що стосується творчості".

Крім того, він додав, що не збирається "їздити по світу, коли відбувається знищення нашої країни".

"Показувати, який я красивий чи не красивий і на цьому заробляти собі бали, і розмножувати різних блогерів на цьому всьому - ніколи не дозволю! І ніколи в житі не буду на це все закривати очі. Повилазили всі ті молокос*си, що на губах ще молоко не висохло, ті борідки ріденькі! І хизуються, популяризуються моїм прізвищем? Я заробив ті кошти завдяки людям, які приходили до мене на концерти", - заявив Винник.