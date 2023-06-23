Отдал все деньги. Олег Винник впервые рассказал о помощи ВСУ и почему молчал об этом (видео)

Украинский певец Олег Винник скрылся с радаров шоу-бизнеса с началом полномасштабного вторжения. За это время неоднократно ходили слухи о его смертельной болезни и масштабной помощи украинской армии.

В интервью YouTube-канала "Крупним планом" артист рассказал, сколько пожертвовал на ВСУ за время своего молчания.

Олег Винник о благотворительной деятельности

Знаменитость утверждает, что с 24 февраля 2022 активно помогает ВСУ, однако не благотворительными концертами, как это делает большинство украинской эстрады.

"Если я спрашиваю людей, те, которые ездят в туры, выверните свои карманы, покажите, сколько вы даете на ВСУ, думаешь кто-то показал? А теперь смотрите сюда. Еду с вами в тур, я ведь не один. Мы должны где-то жить, одеваться, музыканты, все остальное. Я хотя бы цент взял с организаторов за выступление? Я бы ездил вместе со всеми по всему миру и платил бы сам свои средства", - рассказывает Олег.

Он отмечает, что не давая благотворительные концерты, экономит гораздо больше, чем мог бы заработать.

Журналистка спросила, отдает ли Винник все заработанное на ВСУ "чистым куском". Он ответил, что не совсем так.

"Не чистым. Скажем, все, что я заработал в Украине, я отдал все. Это немалые средства, очень немалые. Я даже не знаю, где такое еще в мире есть, чтобы ты отдавал все", - объяснил он.

В то же время, певец отмечает, что в дальнейшем обеспечивать себя сможет, ведь "Господь Бог дает ему силы и вдохновение, что касается творчества".

Кроме того, он добавил, что не намерен "ездить по миру, когда происходит уничтожение нашей страны".

"Показывать, какой я красивый или не красивый и на этом зарабатывать себе балы, и размножать разных блогеров на этом всем - никогда не позволю! И никогда во ржи не буду на это все закрывать глаза. Повылазили все те молокос*сы, что на губах еще молоко не высохло, те бородки реденькие! И хвастаются, популяризируются моей фамилией? Я заработал те средства благодаря людям, которые приходили ко мне на концерты", - заявил Винник.