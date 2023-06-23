Олег Винник вперше розповів, коли виїхав з України та показав, який вигляд має зараз

Відомий український співак Олег Винник, який довгий час знаходився у Німеччині та не виходив на зв'язок , дав своє перше інтерв'ю від початку повномасштабної війни. Він пояснив, коли насправді йому вдалося виїхати з України.

Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "КРП".

Коли виїхав з України

Тривалий час співак не давав нічого про себе знати шанувальникам і приховував своє місцеперебування.

Як виявилося, на початку російського вторгнення Винник виїхав до Німеччини, де має право на проживання вже протягом 23 років. За словами артиста, він виїжджав не сам.

"Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини - проживаю тут вже 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, тому що внутрішній у мене забрали ще на початку 2000-х, коли я став на постійний облік в українському посольстві. Не зможу, не хочу, і не буду я розповідати, що до війни. Я людина така, яка відповідає за свої слова, свої вчинки. Я виїхав 26 числа", - сказав він.

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Які сни бачив співак

Він зазначив, що вже багато років підряд бачив сон, який пророкував йому початок війни. Тому він поїхав до Німеччини та буде далі продовжувати свою творчість.

"Я бачив цей сон крайніх років 10-15 разів 40. Тільки я бачив цей момент, де я виїжджаю з-під обстрілів, з-під вибухів. І я мав поїхати туди, де я завжди робив, роблю і буду робити свої пісні", - сказав співак.

До того ж артист вважає, що кожен має бути на своєму місці. І для того, щоб допомагати армії, потрібно заробляти.

"Я буду вдячний усім людям, які мене зрозуміють. Ніколи не буду засуджувати тих, які не розуміють. Звичайно я на це все ображаюся", - додав він.

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