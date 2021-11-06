Время сажать озимый чеснок: когда и как правильно это делать (пошаговая инструкция)

Когда сажать чеснок на зиму

Так, озимый чеснок высаживают осенью, а именно примерно за 35-45 дней до начала стабильных морозов. Отмечается, чтобы к приходу настоящей зимы чеснок должен успеть нарастить корневую систему. Но при этом его зеленая надземная часть не должна проклюнуться на верх до весны.

Также в народе уже давно закрепилась мудрость – не сажать озимый чеснок Покровы. Но сразу после праздника можно. Кроме того, можно ориентироваться на лунный календарь.

Как подготовить почву для озимого чеснока

Посадить озимый чеснок можно где угодно на огороде. Однако, если вы заинтересованы в хорошем урожае, а не просто в процессе выращивания чеснока, то надо поработать немного больше.

Поэтому для чеснока нужно выделить солнечную грядку, ведь без достаточного количества солнца чеснок развиваться будет, но не порадует крупными головками. Кроме того, важно удобрить будущую грядку с чесноком еще до того, как начнете выращивать озимый чеснок.

Важно, если участок истощен после предыдущей огородины, то нужно внести следующие удобрения из расчета на 1 метр квадратный:

5-6 кг перегноя;

30 граммов суперфосфата;

20 граммов калийной соли.

Затем нужно обработать участок плоскорезом, выровнять граблями и полить раствором медного купороса (1 ч. ложка на 10 литров воды).

Вносить удобрения нужно не позднее чем за 2 недели до посадки. После обработки участка на этот срок лучше накрыть его полиэтиленовой пленкой.

Как подготовить чеснок к посадке

Так, перед посадкой чеснок нужно хорошо подготовить, а именно:

Разобрать головки на зубки;

Отобрать самые большие для посадки;

Обеззаразить зубки в соляном растворе (3 столовых ложки на 5 литров воды);

Погрузить посадочный чеснок на минуту в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).

Как подготовить чеснок к посадке (unsplash)

Как сажать чеснок

В частности, чеснок сажать в бороздки нужно не глубже 10 см, а расстояние между ними 20-25 см. Расстояние между зубками – 15-10 см, в зависимости от величины посадочного материала.

После того как посадили чеснок на зиму, его надо замульчировать. Достаточно будет двухсантиметрового слоя мульчи. В ее качестве можно использовать сухой торф или деревянную стружку.

Как ухаживать за чесноком весной

Важно, что мульчу с чеснока нужно снять не раньше апреля. А вот в марте, как раз, посадки чеснока можно накрыть агроволокном, если они не были замульчированы с осени, чтобы ускорить прогревание грядок.

Также чеснок любит полив, но только до периода формирования головок. В частности, после того, как поотламываете его зеленые стрелки, чеснок можно совсем не поливать.

Выращивание озимого чеснока, а особенно его посадка, может принести гораздо меньше хлопот, если использовать высокие грядки. После создания их не нужно сапать и удобрять.