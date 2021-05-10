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Зеленый чеснок: для кого этот продукт категорически запрещен

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 21:42
Зеленый чеснок: для кого этот продукт категорически запрещен Фото: Диетолог рассказала, для кого зелень чеснока может быть опасной (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Весна – период свежей зелени и первых овощей. Считается, что практически вся зелень очень полезна для употребления в пищу. На рынках уже начали продавать зеленый чеснок, и он обладает мощным противовирусным средством.

Какая польза для организма от зеленого чеснока и кому его есть нежелательно, рассказала диетолог Наталья Кива на своей странице в Facebook.

Чем полезна зелень чеснока

Она объяснила, что молодой чеснок называют природным антибиотиком, так как он обладает противовирусным свойствами. В зеленых побегах содержатся витамины: А, В1, В2, РР, С, Е, К, микроэлементы, калий, магний, кальций, натрий, сера, марганец, медь, фосфор, железо и фитонциды.

"Селен, содержащийся в зелени, регулирует межклеточный обмен и способствует эластичности и омоложению кожи. Зелень чеснока широко используется в народной медицине для лечения вирусных, сердечно-сосудистых заболеваний, для профилактики инфаркта и инсульта, для снижения уровня холестерина и артериального давления, как противобактериальное средство, а также для борьбы с кишечными паразитами и даже для лечения онкозаболеваний", - отметила диетолог.

Кроме того, зелень чеснока является отличным антиоксидантом и регулирует окислительные процессы в организме.

Кому зелень чеснока есть нельзя

В молодом чесноке также содержаться и токсичные вещества, и кислота, поэтому его нужно с большой осторожностью употреблять людям с заболеваниями почек и ЖКТ, язвами и гастритами. Нежелательно его включать в рацион аллергикам. А вот беременным и кормящим нужно от зелени чеснока отказаться полностью.

Зеленый чеснок может усиливать аппетит, поэтому людям с лишним весом нужно ограничить его количество в рационе.

"Добавляйте зеленые побеги чеснока в салаты, соусы, заправки, супы, овощные, мясные и рыбные блюда. При умеренном употреблении он принесет достаточно пользы для здоровья", - посоветовала специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи объяснили, кому категорически запрещено есть свинину.

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