Названы "народные рецепты", от которых лучше срочно отказаться

Хотя доказательная медицина наиболее эффективная, нередко люди все же прибегают с целью профилактики, или чтобы поправить здоровье, к "народным рецептам", дедовским способам и советам бабушек. Иногда из-за скептического отношения к современной фармакологии, а порой даже неосознанно, на уровне привычки. Однако некоторые такие методы могут быть или вообще не действенны, или даже принести вред.

Дышать паром от соплей и кашля

Распространенный бабушкин способ для избавления от насморка и кашля, признаков ОРВИ, это паровая ингаляция над кастрюлей с горячим картофелем или отваром трав. Наверное, многих не миновала "чаша сия" в детские годы. На самом же деле при некоторых заболеваниях (бронхит, трахеит, ангина) горячим паром дышать вредно, и есть риск заполучить ожог дыхательных путей, голосовых связок. Так, горячий пар раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и может усугубить течение болезни. А еще банально можно перевернуть содержимое емкости на себя, что чревато серьезными ожогами.

Алкоголь для крепкого сна

Одним из распространенных мифов является употребление алкоголя в малых дозах для хорошего крепкого сна. Порой выпить даже давали и детям. Однако последние исследования показывают, что для здоровья минимальной дозы не существует, даже те самые 50 граммов, которые "допускали" кардиологи. При этом нарушения сна могут быть связаны с тревожным расстройством, вызваны депрессией или невралгией, а это уже проблемы другого рода, и требуют иных способов избавления. Алкоголь же портит сон, хотя сначала действительно тормозит мозг, что снимает тревожность, но затем эффект спадает.

Никаких сквозняков - лучше в духоте

Люди в возрасте иногда в паническом страхе перед сквозняками закупоривают окна и стараются пореже открывать их, чтобы не простыть. Недуг может быть вызван резким перепадом температур, спазмом сосудов и активизацией на этом фоне собственной патогенной микрофлоры. Причиной заболевания людей способны стать болезнетворные бактерии и вирусы, а вот при проветривании их "выдувает" из помещения. Так, даже при простудах медики все равно рекомендуют не сидеть в духоте, а иногда открывать форточки, чтобы впустить свежий воздух для очистки квартиры/комнаты.

Сметана и масло против ожогов

Хотя по "народным рецептам" сметану, масло, сырую картошку, кремы и другие жиросодержащие средства и считают верным "меню" для избавления от бытовых ожогов, на самом деле мазать пострадавшее место ими не стоит. Такие продукты не смягчают рану, но создают жирную пленку, которая затрудняет отток тепла и гноя из раны. В итоге создается эффект парника, и клетки не остывают, степень поражения увеличится. В результате высок риск, что все закончится рубцом. Ожог лучше всего сначала промыть холодной проточной водой, что уменьшит боль и очистит рану.

Чеснок для профилактики гриппа

Содержащийся в чесноке аллицин уничтожает бактерии - но нюанс в том, что и хорошие, и плохие. А это порой грозит бактериальными осложнениями. В продукте содержатся фитонциды, которые действительно могут защитить человека от некоторых вирусных инфекций, но только не на долго. При этом важно учитывать, что при достаточно частом употреблении чеснока можно навредить слизистой желудочно-кишечного тракта, обострить симптомы гастрита, вызвать язвы желудка и 12-перстной кишки. Закладывание чеснока в нос также способно привести к химическому ожогу слизистой.