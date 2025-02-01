Вразила Данилка та підкорила "Х-Фактор". Дивіться, якою була Заріцька з KAZKA 8 років тому

Не секрет, що талант-шоу дають квиток у великий шоу-бізнес багатьом молодим артистам. А чи пам'ятаєте ви, яка Саша Заріцька, солістка гурту KAZKA, "запалила" на сліпих прослуховуваннях в шоу "Х-фактор"?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як співачка виглядала майже 8 років тому та кого з суддів її спів вразив найбільше.

Гурт KAZKA на "Х-Факторі" - як виступала Заріцька

Так, співачка разом з Нікітою Будашем прийшла на проект у 2017 році. Тоді колектив вже представив свій трек "Свята", з ним вони виступили й на сцені "Х-Фактору".



Заріцька та Будаш (скріншот)

У журі проекту були наступні артисти: Андрій Данилко, Настя Каменських, Олег Винник та Дмитро Шуров. Усі судді були вражені. Каменських зазначила, що вперше на цьому шоу почула авторську пісню, яка їй дійсно сподобалася. Шуров теж не приховував подиву, Винник посміхався, але утримався від компліментів та просто сказав "Так".

Заріцька 8 років тому (скріншот)

Данилко, який коментував виступ KAZKA останнім, назвав артистів відкриттям того дня.



Данилко на "Х-Факторі" (скріншот)

До слова, саме він став тренером гурту. З ним Заріцька та Будаш дійшли до 5 випуску. А після проекту гурт почав випускати нові пісні, які миттєво стали хітами.

Як змінилася Заріцька

Тоді Саші було приблизно 25 років. Нині ж співачці 32, вона заручена з Павлом Тараненком та продовжує розвивати свою кар'єру в складі гурту KAZKA.



Наречений Заріцької (фото: instagram.com/kazka.band)

Заріцька розповідала, що планує весілля вже після повномасштабної війни. Зірка пояснювала своє рішення тим, що зараз вона не хоче влаштовувати гучне свято.

"Ми не хочемо це робити під час війни, тому що це буде не те, про що я мріяла все своє життя. Тобто для мене весілля як для дивної і яскравої людини, для мене весілля саме два дні, 350 людей. От саме масштаб і не в плані грошей, а масштаб в плані душі", - говорила Саша.



Заріцька зараз (instagram.com/kazka.band)

Окрім цього, співачка помітно змінилася. Декілька років тому Заріцька схудла на 35 кілограмів.



Саша Заріцька (instagram.com/kazka.band)

"Я ніколи не говорила, скільки максимально важила, тому що для мене це непринципово. Кілограми у всіх різні. Головне, щоб люди бачили, що існують зміни. Людина може змінитися, якщо захоче. Мені здається, важливіше розповісти людям про те, як це можна зробити", - розповідала артистка.



Солістка KAZKA (instagram.com/kazka.band)