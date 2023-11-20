Солістка KAZKA Заріцька сказала, скільки витрачає грошей на місяць: "Найбільше йде на їжу"

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розсекретила, скільки витрачає грошей на місяць. Співачка зізналась, що більше всього витрат йде на їжу та бензин.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для "Люкс ФМ".

Скільки Заріцька витрачає грошей на місяць

Виконавиця живе разом із нареченим Павлом Тараненком, своєю мамою і трьома собаками у приватному будинку під Києвом.

Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

За словами Саші, гроші вона витрачає зазвичай на бензин, їжу, собак, сад і комунальні послуги. Виходить десь близько 40 тисяч гривень.

"Наш будинок повністю на електриці, тому багато йде на комунальні послуги. Влітку дешевше: десь 2 тисячі гривень. А взимку - близько 6 тисяч гривень. Дбаю про собак. Якась частина грошей іде їм на їжу. Також обожнюю садити квіти. Навесні плануємо розширити наш сад (усміхається).Найбільше йде на їжу. У нашій родині всі люблять їсти (сміється). Звісно, чималу суму виділяю на бензин. У нас немає ні водія, ні помічників по дому. Тому на місяць витрачаємо не більше 40 тисяч гривень", - поділилася артистка.

Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

Також вона додала, що на себе майже не витрачає, адже всі косметологічні процедури та одяг - це все по бартеру.

"Я б на себе не витрачала такі гроші під час війни. Мене дуже дратує, що коли потрібні гроші для армії йдуть на те, на що можна було б і не витрачати", - підсумувала Заріцька.