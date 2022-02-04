Александра Зарицкая из KAZKA похудела на 35 килограммов и рассказала, почему на это решилась

Александра Зарицка из группы KAZKA в последнее время шокировала всех своим перевоплощением. Дело в том, что певица похудела на целых 35 килограммов!

О том, зачем ей понадобилось сбросить вес, она рассказала ведущему Славе Демину.

Певица рассказала, что прежде всего она худела, чтобы быть здоровой. В какой-то период времени ей стало тяжело ходить и выступать. Это и стало толчком к переменам.

"Я похудела где-то на 35 килограммов, если считать точку отсчета карантин, а за ним депрессия и тому подобное", - призналась исполнительница.

Саша до сих пор не говорит, сколько она весила до похудения, считая, что "это просто цифры".

"Я никогда не говорила, сколько максимально весила, потому что для меня это непринципиально. Килограммы у всех разные. Главное, чтобы люди видели, что существуют изменения. Человек может измениться, если захочет. Мне кажется, важнее рассказать людям о том, как это можно сделать [похудеть] и показать на собственном примере. А вопросы "Сколько весила?" - это такое, просто цифры", - добавила артистка.

Напомним, что ради достижения своей цели Саша занималась плаванием и хореографией, бегала, но не ограничивала себя в питании. А после похода к диетологу певица сознательно отказалась от сахара, мучных изделий и жареного.

После вылета из "Танцев со звездами 2021" Зарицкая не забросила спорт и танцы, а также продолжила правильно питаться. Сейчас артистка танцует трижды в неделю для себя.